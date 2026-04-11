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▲LINE行事曆問題不少，冒出一堆藍色超連結讓用戶抱怨連連，就連日期和星期都錯置。（圖／記者周淑萍攝）

網友崩潰：整個月曆像被往前挪一天

「今天、明天」不會出現超連結了

▲LINE聊天室猛跳藍色超連結有解，更新到最新LINE版本，就能減少一大半。右圖為更新後，今天、明天、後天等都不會出現超連結。（圖／手機截圖）

LINE行事曆一推出就引發不少討論，先是強行在聊天室加入超連結，接著又被網友發現，部分iOS版LINE出現「行事曆內日期與星期顯示不符」問題。LINE官方證實確實有該問題，呼籲如果有發現行事曆錯置，可以盡快更新到LINE 26.5.0版本，同時也能同步改善大量「今天、明天」等超連結的情況發生。LINE近期才因聊天室日期自動變成藍色超連結掀起討論，如今又有不少iPhone用戶發現，LINE行事曆裡的星期與日期竟然對不起來，讓不少人一度懷疑是不是自己記錯時間，實際一查才發現，原來真的是系統異常。不少網友也陸續在社群反映，直呼「整個月曆都往前挪一號了，超傻眼」、「我明明記得4/1是星期三，怎麼變星期二」、「行事曆上的星期幾順序跟日期和我一樣是錯的」，還有人表示，原本以為只是自己眼花，反覆比對後才確認，真的是LINE行事曆顯示出錯。LINE支援中心10日發布「系統異常」公告，iOS LINE行事曆的星期與日期顯示不符，官方表示，針對部分iOS版LINE內發生的問題，已於26.5.0版本的LINE應用程式完成修復作業，並向用戶致歉，呼籲將LINE升級為最新版本。在LINE最新版本除了明確的點名行事曆有修復日期錯置的情況，其實被大量網友罵爆的「超連結」其實也有進行優化，不同於一開始「今天、明天、今、午餐」通通都會辨識成超連結，更新到LINE 26.5版本後，只有很明確的日期才有出現藍字。雖然截至目前為止仍未見可單獨關閉該功能的設定選項，但更新到最新版本後至少能減少一大片超連結的聊天室。