我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「包大人」包提斯塔（José Bautista）生涯初期輾轉多隊、曾多次遭DFA，最終蛻變成藍鳥隊門面重砲，成為逆襲代表案例之一。（圖／美聯社／達志影像）

效力紅襪3A伍斯特的台灣好手鄭宗哲，近期用實際表現回應所有質疑。面對守護者3A，他單場狂敲4安打「鐵支」，並轟出本季第3發全壘打，更完成紅襪3A隊史首次完全打擊，火燙手感持續升溫。這樣的表現，與他休季期間頻繁被指定讓渡（DFA）的經歷形成強烈對比。棒球史上從來不缺這樣的故事，被DFA始終不是終點，對某些人來說，那才是偉大旅程真正開始的地方。《今日新聞NOWnews》帶你盤點那些曾被DFA、卻最終打出一片天的巨星。回顧休賽季，鄭宗哲在短短時間內先後經歷匹茲堡海盜、坦帕灣光芒、紐約大都會與華盛頓國民的DFA與認領，頻繁流動的處境讓不少球迷替他感到擔憂。對多數球迷而言，「被DFA」往往帶有負面標籤，但在實際運作中，這更接近球團在名單上的策略調整。大聯盟各隊的40人名單名額有限，一旦需要騰出空間給新秀或補強球員，邊緣球員就可能被移出名單。像鄭宗哲這類具備潛力、但尚未完全站穩大聯盟的選手，往往最容易成為這類操作的對象。被DFA後，球員通常有三種去向：被其他球隊認領、透過交易轉隊，或在無人認領後下放小聯盟。以鄭宗哲的狀況來看，他在每一次被DFA後都迅速被其他球隊接手，反而說明他在球探與球團評估中仍具備價值與潛力。在大聯盟歷史中，曾經歷DFA低谷，最終逆襲成為明星甚至球隊門面的案例並不少見。最具代表性的例子，莫過於前多倫多藍鳥重砲「包大人」包提斯塔（José Bautista）。生涯初期的他在短時間內輾轉多隊，一度被視為可有可無的角色球員，直到轉戰藍鳥後調整打擊機制，才迎來爆發，2010年單季54轟震驚全聯盟，最終成為球隊象徵性人物。類似的轉折也發生在恩卡納西翁（Edwin Encarnación）與克魯茲（Nelson Cruz）身上。恩卡納西翁早期因守備問題被球隊放棄，直到轉型一壘手才穩定發展，生涯一共敲出424轟；克魯茲則是在生涯初期因高三振率被冷落，甚至一度無人認領，但在小聯盟徹底改造揮棒機制，再次升上大聯盟後脫胎換骨，最終累積生涯464支全壘打，成為美聯最令投手懼怕的強打者之一，這些案例都說明，DFA從來不是終點，而可能是球員重新調整、突破瓶頸的契機。比起過往那些成功翻身的案例，鄭宗哲目前才24歲，仍處於球員發展的關鍵階段。他的優勢在於守備能力、多功能定位與速度條件，而本季在3A展現的打擊進化，更是外界重新評估他潛力的重要依據。被DFA從來就不是結局。對某些人來說，那只是故事真正開始前，必須先翻過的那一頁。