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國民黨主席鄭麗文昨（10）日上午11點在北京人民大會堂的東大廳，與中國領導人習近平見面，展開「鄭習會」。不過，鄭麗文前往會面地點所搭乘的公務巴士卻引起外界注意，部分評論認為，鄭麗文沒坐黑頭車，羞辱意涵濃厚。對此，律師葉慶元認為，習近平自己公務也會搭這種中型巴士，批評的人不要再瞎掰。鄭麗文在鄭習會前乘坐巴士的照片在社群平台上引起熱議，葉慶元反曬出一張習近平過去搭乘同型巴士的照片指出，有人說對岸讓鄭主席搭乘中型巴士是矮化？！但習近平自己也會搭乘中型巴士啊，有人討厭鄭麗文，他尊重，但是不要瞎掰好嗎？而針對葉慶元的評論，大批網友也表示同意：「真用了國賓等級禮儀，是不是又要抹黑成要密室協商什麼鬼的呢？」、「這是大陸黨政機關接待專用車，多看看大陸新聞畫面就知道了」、「習大大下基層考察都是坐這種巴士」、「別跟無腦的計較」、「這個是大陸國務公車，特別是習大大上台後反腐倡廉」等。