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徐懷鈺崇尚減法保養 48歲仍像少女

▲徐懷鈺（如圖）身材窈窕，雖平時不會亂吃，但她直言「偶爾有一點口腹之慾是可以的」。（圖／滾石唱片提供）

徐懷鈺不怕長皺紋 笑回：化妝師會幫我蓋掉

「平民天后」徐懷鈺今年48歲美貌依舊，歲月似乎未在她的臉上留下痕跡，被形容是「生圖比精修更漂亮」。徐懷鈺過去經常被問到如何保養？40+的她分享3秘訣，。徐懷鈺對於飲食也相當注重，但不會採取極端方式，笑說「偶爾有一點口腹之慾是可以的」。徐懷鈺不論臉蛋、身材都保養得相當好，是演藝圈凍齡女神之一，她透露自己崇尚「減法保養」，平時不要擦太多保養品，只挑選適合自己皮膚的產品，且注重防曬與保濕。再來就是要吃「對」的東西，偶爾嘴饞可以，但也不能天天放縱，徐懷鈺曾向記者表示，過年期間也會大吃、不會刻意減肥，直呼：「過年是很重要的時刻，必須要大吃大喝，吃你平常不能吃、喝你平常不能喝的東西。」不過徐懷鈺也提醒，平時則一定要有所節制，不要亂吃，笑說「偶爾有一點口腹之慾是可以的」。最後就是要有睡眠充足，尋找自己最適合的睡覺時間，不管再晚睡覺，一定要睡飽。面對年齡問題，徐懷鈺一直抱持正向、淡然的態度，她認為煩惱也沒有用，因為年齡就是會不斷增加，與其擔心有皺紋，不如想「沒關係，化妝師會幫我蓋掉」。