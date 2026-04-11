唱紅〈為你寫詩〉的「情歌王子」吳克群，近年來將事業重心轉往大陸，更因下鄉助農成為微博話題人物。近日，他因當賣菜哥幫助貴州農民一小時狂銷3萬斤蔬菜，卻引來部分網民質疑其動機是為了流量作秀。面對流言蜚語，吳克群選擇不再沉默，於9日正式投書中國官媒《人民日報》回應質疑，直言：「流量的背後，是信任，是責任。如果流量可以幫到人，我會繼續秀下去。」他也自剖下鄉幫助農民背後，其實藏著對亡母最深的體悟。
媽媽過世帶給他打擊！人這一生不該只有聚光燈
吳克群在文中自剖，2018年是他人生最重要的轉折點。當時他執導電影受挫，又遭逢摯愛的母親離世，接連的打擊讓他開始反思過往生活。他表示：「母親的離世給我上了最後一堂課：人這一生，不該只有在聚光燈下的表演。」
這讓他決定走出錄音室，走入煙火日常。從遵義的義剪活動、重慶24小時不打烊的年夜飯，到在百色田間砍甘蔗、剪砂糖橘。他笑稱，當他俯下身子，「世界才撲面而來」。
1小時助銷3萬斤蔬菜 賣菜哥體會沉甸甸的希望
最令網友震撼的，是吳克群近期與貴陽菜農擠上凌晨5點的252路「惠農專線」公車。他親自扛起幾十斤重的菜簍，才讀懂農民最質樸的幸福，就是把菜都賣掉。
後來他發揮影響力，協調50多家餐廳、超市舉辦蔬菜拍賣會，一次性解決3萬斤蔬菜的銷路，更成功為菜農建立長久的供銷管道。針對網路上酸他「流量下鄉」的標籤，他大方接受並回應：「如果流量能通過我流向更多需要的地方，能秀出更多地方的風采，我就會一直做下去。」
拒絕過氣！將情歌歌詞變成社會向善的力量
吳克群坦言，以前寫〈為你寫詩〉、〈為你做不可能的事〉，那只是浪漫的情歌歌詞。現在的他，是動員社會善意，把「詩」寫在土地上。他感悟到，真正的「頂流」並非流量明星，而是生命向上的姿態與社會向善的底色。
吳克群投書《人民日報》全文：
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吳克群在文中自剖，2018年是他人生最重要的轉折點。當時他執導電影受挫，又遭逢摯愛的母親離世，接連的打擊讓他開始反思過往生活。他表示：「母親的離世給我上了最後一堂課：人這一生，不該只有在聚光燈下的表演。」
這讓他決定走出錄音室，走入煙火日常。從遵義的義剪活動、重慶24小時不打烊的年夜飯，到在百色田間砍甘蔗、剪砂糖橘。他笑稱，當他俯下身子，「世界才撲面而來」。
1小時助銷3萬斤蔬菜 賣菜哥體會沉甸甸的希望
最令網友震撼的，是吳克群近期與貴陽菜農擠上凌晨5點的252路「惠農專線」公車。他親自扛起幾十斤重的菜簍，才讀懂農民最質樸的幸福，就是把菜都賣掉。
後來他發揮影響力，協調50多家餐廳、超市舉辦蔬菜拍賣會，一次性解決3萬斤蔬菜的銷路，更成功為菜農建立長久的供銷管道。針對網路上酸他「流量下鄉」的標籤，他大方接受並回應：「如果流量能通過我流向更多需要的地方，能秀出更多地方的風采，我就會一直做下去。」
拒絕過氣！將情歌歌詞變成社會向善的力量
吳克群坦言，以前寫〈為你寫詩〉、〈為你做不可能的事〉，那只是浪漫的情歌歌詞。現在的他，是動員社會善意，把「詩」寫在土地上。他感悟到，真正的「頂流」並非流量明星，而是生命向上的姿態與社會向善的底色。
吳克群人民日報撰文：流量背後，是信任，是責任
原標題：流量背後，是信任，是責任（中國道路中國夢）
（作者為台灣歌手，《人民日報》記者餘星馨採訪整理）
這幾年，我去了很多我從來沒去過的地方，做了很多從沒幹過的事情，交了許多新朋友。我進一步探尋了人生的意義，讀懂了人生的真諦。
農曆二月初二“龍抬頭”，在遵義，和堅持46年為需要的人免費理髮的蔣德兵師傅一起，召集百餘名愛心理髮師和志願者開展義剪活動；馬年春節前，在重慶，籌辦24小時不打烊的年夜飯，致敬春節期間堅守崗位的平凡英雄們；年初，在百色，和果農們一起下地砍甘蔗、剪砂糖橘……從演出現場到田間地頭，和大家在一起，帶給我許多新的思考和認知。
曾經，我的生活重心是音樂、影視。 2018年，拍電影受挫，還永遠失去了摯愛的母親。接連的打擊，打破了生命的慣性。回過頭才發現，我雖曾獲得世俗意義上的成功，生活卻越來越單薄，視野也越來越窄。母親的離世，給我上了最後一堂課：人這一生，不該只有在聚光燈下的表演。
生活的質感，要去生活裡尋找。這幾年，除了巡演，我的短片裡，多了許多新場景、新面孔。在瀏陽，璀璨的煙火背景美到不真實；在南寧，100塊也能實現水果自由……張開雙手、邁開步伐、俯下身子，世界撲面而來。生活，久未如此多彩！
當我經常出現在巷陌鄉野，有人給我貼了個標籤——「流量下鄉」。其實，我早就體會過關注帶來的巨大光環和影響力，只是那時流量概念還未盛行。我越和大家在一起，就越覺得，流量源自大眾，受益的也應該是大眾。多幸運，如今，我能用這份關注，帶給大家一點幫助，為世界帶來一點改變。我好像從未如此「富有」！
印象最深的，是一次「擠公車」的故事。貴陽252公車，是一條惠農專線。凌晨5點多，我和菜農們擠上這趟公車。當我真的抬起幾十斤重的菜簍時，才體會到那份沉甸甸的希望，讀懂那份簡單而質樸的幸福──把菜都賣掉。那條記錄視頻，感動了許多人。後來，我們協調50多家餐廳、超市，在田間辦了一場“蔬菜拍賣會”，一次性賣光了3萬斤蔬菜，還為菜農和商家對接起了長久銷路。我們喊著“香蔥下班”“豌豆尖下班”“秦姐姐芹菜下班”，分享著每一分激動和喜悅。
菜農們的笑臉、重慶棒子們的樸實、環衛工姐姐簡單的心願……像是個幸福錨點。騰騰熱氣裡，那些認真生活的人，那樣蓬勃的生命力，同樣也在鼓舞著我，滋養著我。流量，也因此有了溫度。
有人質疑，做這些圖什麼，「為了流量」「只是作秀」？如果流量能通過我流向更多需要的地方，能秀出更多地方的風采，我就會一直做下去。前段時間，我偷偷回去看252號公車的菜農朋友們，欣喜得知，這座城市為他們開闢了固定的賣菜場地。其實，我一個人能幹多少事呢？以前，我寫“為你寫詩”“為你做不可能的事”，只是情歌歌詞。現在，為大家寫“詩”，把許多人的善意聚到一起，是無數人的接力迸發出愛的能量。如果說真有什麼永不過氣的頂流，我想，那便是生命向上的姿態和社會向善的底色。
最好的創作素材不在錄音室裡，而是在煙火日常裡。今天，我還是想多寫好歌，唱給更多人聽。流量的背後，是信任，是責任。未來，我想繼續把它們變成手中的光，給一些人的生活帶去光亮；化作腳下的路，走到更多需要的人身邊。
資料來源：微博
（作者為台灣歌手，《人民日報》記者餘星馨採訪整理）
這幾年，我去了很多我從來沒去過的地方，做了很多從沒幹過的事情，交了許多新朋友。我進一步探尋了人生的意義，讀懂了人生的真諦。
農曆二月初二“龍抬頭”，在遵義，和堅持46年為需要的人免費理髮的蔣德兵師傅一起，召集百餘名愛心理髮師和志願者開展義剪活動；馬年春節前，在重慶，籌辦24小時不打烊的年夜飯，致敬春節期間堅守崗位的平凡英雄們；年初，在百色，和果農們一起下地砍甘蔗、剪砂糖橘……從演出現場到田間地頭，和大家在一起，帶給我許多新的思考和認知。
曾經，我的生活重心是音樂、影視。 2018年，拍電影受挫，還永遠失去了摯愛的母親。接連的打擊，打破了生命的慣性。回過頭才發現，我雖曾獲得世俗意義上的成功，生活卻越來越單薄，視野也越來越窄。母親的離世，給我上了最後一堂課：人這一生，不該只有在聚光燈下的表演。
生活的質感，要去生活裡尋找。這幾年，除了巡演，我的短片裡，多了許多新場景、新面孔。在瀏陽，璀璨的煙火背景美到不真實；在南寧，100塊也能實現水果自由……張開雙手、邁開步伐、俯下身子，世界撲面而來。生活，久未如此多彩！
當我經常出現在巷陌鄉野，有人給我貼了個標籤——「流量下鄉」。其實，我早就體會過關注帶來的巨大光環和影響力，只是那時流量概念還未盛行。我越和大家在一起，就越覺得，流量源自大眾，受益的也應該是大眾。多幸運，如今，我能用這份關注，帶給大家一點幫助，為世界帶來一點改變。我好像從未如此「富有」！
印象最深的，是一次「擠公車」的故事。貴陽252公車，是一條惠農專線。凌晨5點多，我和菜農們擠上這趟公車。當我真的抬起幾十斤重的菜簍時，才體會到那份沉甸甸的希望，讀懂那份簡單而質樸的幸福──把菜都賣掉。那條記錄視頻，感動了許多人。後來，我們協調50多家餐廳、超市，在田間辦了一場“蔬菜拍賣會”，一次性賣光了3萬斤蔬菜，還為菜農和商家對接起了長久銷路。我們喊著“香蔥下班”“豌豆尖下班”“秦姐姐芹菜下班”，分享著每一分激動和喜悅。
菜農們的笑臉、重慶棒子們的樸實、環衛工姐姐簡單的心願……像是個幸福錨點。騰騰熱氣裡，那些認真生活的人，那樣蓬勃的生命力，同樣也在鼓舞著我，滋養著我。流量，也因此有了溫度。
有人質疑，做這些圖什麼，「為了流量」「只是作秀」？如果流量能通過我流向更多需要的地方，能秀出更多地方的風采，我就會一直做下去。前段時間，我偷偷回去看252號公車的菜農朋友們，欣喜得知，這座城市為他們開闢了固定的賣菜場地。其實，我一個人能幹多少事呢？以前，我寫“為你寫詩”“為你做不可能的事”，只是情歌歌詞。現在，為大家寫“詩”，把許多人的善意聚到一起，是無數人的接力迸發出愛的能量。如果說真有什麼永不過氣的頂流，我想，那便是生命向上的姿態和社會向善的底色。
最好的創作素材不在錄音室裡，而是在煙火日常裡。今天，我還是想多寫好歌，唱給更多人聽。流量的背後，是信任，是責任。未來，我想繼續把它們變成手中的光，給一些人的生活帶去光亮；化作腳下的路，走到更多需要的人身邊。
資料來源：微博