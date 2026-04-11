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▲吳克群近年將重心轉移到中國，他近期協助農民賣菜，挨批流量下鄉。他表示，媽媽在2018年過世帶給他很大的打擊，他認為人生不是只有鎂光燈，而是要做有意義、可以幫人的事。（圖／翻攝自微博）

▲吳克群投書《人民日報》，談到為什麼想幫農民賣菜背後的原因。（圖／翻攝自微博）

吳克群人民日報撰文：流量背後，是信任，是責任

唱紅〈為你寫詩〉的「情歌王子」吳克群，近年來將事業重心轉往大陸，更因下鄉助農成為微博話題人物。近日，他因當賣菜哥幫助貴州農民一小時狂銷3萬斤蔬菜，卻引來部分網民質疑其動機是為了流量作秀。面對流言蜚語，吳克群選擇不再沉默，於9日正式投書中國官媒《人民日報》回應質疑，直言：「流量的背後，是信任，是責任。如果流量可以幫到人，我會繼續秀下去。」他也自剖下鄉幫助農民背後，其實藏著對亡母最深的體悟。吳克群在文中自剖，2018年是他人生最重要的轉折點。當時他執導電影受挫，又遭逢摯愛的母親離世，接連的打擊讓他開始反思過往生活。他表示：「母親的離世給我上了最後一堂課：人這一生，不該只有在聚光燈下的表演。」這讓他決定走出錄音室，走入煙火日常。從遵義的義剪活動、重慶24小時不打烊的年夜飯，到在百色田間砍甘蔗、剪砂糖橘。他笑稱，當他俯下身子，「世界才撲面而來」。最令網友震撼的，是吳克群近期與貴陽菜農擠上凌晨5點的252路「惠農專線」公車。他親自扛起幾十斤重的菜簍，才讀懂農民最質樸的幸福，就是把菜都賣掉。後來他發揮影響力，協調50多家餐廳、超市舉辦蔬菜拍賣會，一次性解決3萬斤蔬菜的銷路，更成功為菜農建立長久的供銷管道。針對網路上酸他「流量下鄉」的標籤，他大方接受並回應：吳克群坦言，以前寫〈為你寫詩〉、〈為你做不可能的事〉，那只是浪漫的情歌歌詞。現在的他，是動員社會善意，把「詩」寫在土地上。他感悟到，真正的「頂流」並非流量明星，而是生命向上的姿態與社會向善的底色。