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台北市文山區今（11）日凌晨發生一起持刀傷人案件。數名酒客於餐廳內疑因敬酒問題爆發口角，其中一名男子負氣離去後竟手持西瓜刀折返，猛烈揮砍兩名酒客後逃逸。警方獲報啟動快打部隊到場，兩名傷者送醫後無生命危險，目前已鎖定犯嫌身分全力追緝中。台北市文山第一分局木新派出所表示，經了解，數名民眾於餐廳內飲酒聚餐，期間疑因敬酒互動發生言語衝突，進而引發糾紛。高姓嫌犯隨後離開現場，復又持西瓜刀返回，朝現場兩名男子揮砍後離開，造成兩人受傷，經送往醫院救治，所幸均無生命危險。警方初步調查指出，案發當時有數名民眾正在該餐廳內飲酒聚餐。席間，雙方疑似因為敬酒互動引發不滿，進而爆發激烈的言語衝突。其中一名男子在發生糾紛後先行離開現場，不料隨後竟手持一把西瓜刀折返餐廳，朝現場另外兩名男子揮砍後隨即逃逸無蹤。救護人員獲報到場後，立即將兩名遭砍傷的男子送往醫院救治，所幸兩人傷勢穩定，均無生命危險。警方於現場完成採證與目擊者查訪後，目前已明確鎖定該名犯嫌的身分，並精確掌握其逃亡行蹤，正積極追緝其到案說明。文山第一分局呼籲，民眾飲酒應保持理性，遇有糾紛應以和平方式處理，切勿因一時衝動釀成憾事，警方對於暴力行為絕不寬貸，將依法嚴辦。