我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小熊隊混血大物「龍仔」「龍仔」龍恩（Jonathon Long）敲出二壘安打並延續火燙手感，連續6場比賽有安打、連2戰敲長打，穩定輸出持續升溫。（圖／美聯社／達志影像）

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎3A的台灣打者李灝宇，近期手感逐漸回升，今（11）日對上雙城3A繳出單場雙安成績，其中一支安打擊球初速飆破109英哩（約176公里），展現驚人擊球力量；另一邊，芝加哥小熊3A的台美混血打者「龍仔」龍恩（Jonathon Long）同樣維持火燙狀態，不僅敲出長打，也將連續安打場次推進至6場。李灝宇此役擔任第3棒指定打擊，首打席擊出高飛球遭接殺。不過進入第3局後，他在1出局一、二壘有人的情況下，把握得點圈機會，敲出一支穿越中外野的強勁滾地安打，帶回1分打點，擊球初速高達109.2英哩（約175.7公里），充分展現長打潛力。第5局他再度敲安，將球送往左外野，擊球初速同樣突破106英哩，完成本季在3A首度單場雙安表現。雖然第7局纏鬥9球後遭三振，挑戰判決未能改判，第9局最後打席也未能延續攻勢，但整體內容仍明顯回溫。此戰李灝宇5打數2安打、貢獻1分打點並吞下1次三振，賽後打擊率提升至0.200，攻擊指數為0.400。另一方面，效力小熊3A的「龍仔」龍恩今日擔任第2棒指定打擊，面對皇家3A繳出3打數1安打的成績，其中包含一支二壘安打，擊球初速來到100英哩，持續展現穩定長打能力。雖然未能延續連續雙安的紀錄，但他仍將連續安打場次推進至6場，且已連續2場比賽敲出長打，進攻端維持穩定輸出。本場比賽他同時貢獻1得分，吞下1次三振，賽後打擊率0.327、攻擊指數0.869。