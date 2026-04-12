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苗栗最強景點就是白沙屯拱天宮！46萬信眾單日擠進通霄小鎮

2026 年苗栗景點觀光人次排行（2026 年 1 月）

▲據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026年苗栗最強景點「白沙屯拱天宮」拿下冠軍。（圖／Gemini生成，記者潘毅監製）

▲台鐵「白沙屯」車站就有媽祖婆造型的外觀以及可愛的雕像，很適合拍照留念。（圖／臺灣鐵路 影音專區）

避開人擠人！通霄單車半日遊 4 大精選景點

▲臺鹽通霄觀光園區是全球第一座觀光鹽廠，園區內還有泡腳池可免費使用。（圖／臺鹽通霄觀光園區）

▲白沙屯沙灘距離火車站不遠，徒步行走大約10分鐘即可抵達，觀賞絕美海景。（圖／臺鹽通霄觀光園區）

▲月牙灣雕塑公園內有大量可愛又特殊的雕塑作品。（圖／苗栗文化觀光旅遊網）

▲超萌的「通霄龍貓公車站」藏身在隱密的路邊，很容易就被錯過。（圖／苗栗文化觀光旅遊網）

2026 年苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步進香活動，即將於今（12）日深夜 23 時 55 分正式啟程！今年報名追隨「粉紅超跑」的香燈腳人數突破 46 萬人，預期今日將有海量信眾湧入苗栗通霄鎮，準備一路浩浩蕩蕩朝北港朝天宮邁進。在等待深夜起駕的漫長空檔該去哪裡晃晃？《NOWNEWS》整理出苗栗最新景點排行與通霄半日遊推薦清單，讓您拜媽祖兼觀光，行程滿檔不無聊！根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026年苗栗最強景點「白沙屯拱天宮」拿下冠軍，在一月就吸引27萬人次到訪，第二名則是尚順育樂世界，以26萬人次緊追在後，其餘景點排名如下：這份最新榜單中，白沙屯拱天宮光是在1月就吸引27萬人次造訪，2月又有農曆年加持，信眾人潮只會更多，再加上今（12）日進香啟程，預期單日至少有46萬香燈腳擠進通霄，因此後續數據出爐之後，白沙屯拱天宮的冠軍寶座只會越來越穩！今日上午起，預計就會有大量信眾搭乘火車、高鐵或自行開車抵達通霄小鎮。如果不喜歡在拱天宮周遭人擠人，強烈建議可以在車站前租借一輛 YouBike，迎著海風展開愜意的半日遊，晚間再回到廟前與媽祖婆會合出發！特色：從白沙屯車站步行約 10-15 分鐘即可抵達。園區內設有免費的能舒緩雙腳疲勞，還能買根特製的鹹冰棒消暑，非常適合進香前來這裡養精蓄銳。特色：距離火車站不遠，穿越天橋走過田邊小路即可抵達。這裡沒有喧鬧的觀光客，只有細緻的白沙與巨大的白色風力發電機。爬上以甕牆裝飾的堤防，湛藍大海盡收眼底，是沉澱心靈的好去處。特色：這是一座結合自然空間與藝術創作的戶外地景公園，全天候 24 小時免費開放。橋下空地提供免費停車，對於自行開車提早抵達的旅人來說相當友善。特色：沿著路線稍微往南騎，就能在路邊捕捉到超萌的「通霄龍貓公車站」！一隻巨大的龍貓在路邊陪你等車，是通霄近年非常受歡迎的隱藏版拍照打卡點。