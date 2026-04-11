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▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者呂炯昌攝）

國民黨主席鄭麗文昨日上午在北京人民大會堂東大廳與中國國家主席習近平進行會晤，兩人在公開談話中均強調「中華民族」，也都提到「九二共識」、「反對台獨」。陸委會副主委沈有忠今（11）日痛批迎合中共進行許多違背台灣主流民意。沈有忠今日參加「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視」座談會，針對國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸做出評論。沈有忠首先指出，鄭麗文此行訪中，很遺憾幾乎完全沒有表達台灣的主流民意，也就是反對軍機軍艦的擾台和圍台；反對北京在國際打壓台灣；反對中國大陸對台灣民主社會的滲透破壞、介選；以及對國人日益嚴重的跨境鎮壓。甚至迎合中共進行許多違背台灣主流民意的敘事。沈有忠提到，鄭麗文配合中共，雙方共同倡議「九二共識」、「反對台獨」。事實上，中共的「九二共識」就是「一國兩制」，沒有中華民國存在的空間。當前中華民國與中華人民共和國互不隸屬、中華人民共和國沒有一天統治過台灣，這更是客觀事實。依據多份民調，無論是反對「九二共識」或是支持兩岸互不隸屬，在台灣都是主流民意。鄭主席不應該忽視台灣的主流民意，反過來配合中共的「一中」敘事。在兩岸與國際局勢方面，沈有忠強調，台海穩定是世界都關注的事情，台海問題絕對不是中共宣稱的內政問題，更不是鄭麗文所說「台灣海峽不會成為外力介入的棋盤」。事實上，近期美國參、眾兩院議員組團訪台、歐洲議會與歐洲民主國家紛紛到訪支持台灣的時刻，在野黨一面在國會拖延軍購預算的審查，鄭麗文更選擇到中國大陸呼應中共的「棋子」說。這種漠視中共軍機軍艦擾台、圍台軍演破壞區域穩定，才是自甘成為中共「倚武謀統」的棋子。沈有忠指出，鄭麗文在「習鄭會」時的講話，幾乎淪為對習近平的諂媚，不僅使用中共詞彙倡議「中華民族偉大復興」，更吹捧習近平領導，附和所謂的「完全脫貧」、「全面建成小康社會」、還以成就非凡來形容。鄭主席的吹捧，恐怕連中共前總理李克強都無法同意。在歷史文化方面，沈有忠認為，鄭主席幾乎完全背棄台灣主體性，淪為中共的代言人。所謂姓中國姓、講中國話、過中國節、拜中國神等，完全無視在台灣已經孕育茁壯的多元文化和台灣的文化、節慶、宗教特色。沈有忠特別指出，在記者會時，六題媒體提問，鄭麗文有五題以「習總書記提到」來回答，彷彿變成「習總機」，變成習近平的發言人。回答媒體提問，只有習總書記的意見，完全沒有「台灣人民」的聲音，令人相當遺憾。除此之外，沈有忠還提到，在鄭主席訪問的行程中，說出天空飛的應該是鳥而不是飛彈，結果中共馬上宣布實彈射擊，並且每天不間斷的軍機軍艦擾台。證明鄭主席的「和平之旅」只是自說自話。她心目中偉大的習總書記並沒有埋單。總結來說，鄭麗文此行，完全配合中共的敘事框架，表現出「遠民主、親共產」的態度。不只有許多外媒質疑是否為投降之旅（如「Foreign Policy」），也與政府當前呼籲強化國防、與全球民主國家深化交往的政策方向背道而馳。沈有忠最後呼籲，中共對台政策的目的，只有消滅我國家主權，達到「一國兩制」的野心。面對威權的威脅，不應該用妥協和躺平，不應該主張台海議題「中國內政化」，而是應該強化國防、深化國際連結，用實力來捍衛自由民主的生活方式。