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國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平昨於北京會面，鄭麗文致詞提及，盼在國共奮鬥努力下，台海不再成為潛在衝突焦點，更不會成為外力介入的棋盤，並指國共兩黨應共同推動兩岸和平的制度化。對此，行政院長卓榮泰今（11）日痛批，中華民國的主權、台灣的前途跟國人的自由、民主生活，變成一種中國國民黨主席拿去玩火的策略手法，「實在是玩火玩過了頭」。針對鄭習會，卓榮泰上午赴桃園出席「國道1號甲線新建工程」動土祈福典禮時表示，這場中國國民黨跟中國共產黨兩黨負責人的見面，大家都非常的關注，但翻開歷史來看，這兩黨幾乎有百年的政治鬥爭 ，但昨天的這一場會面，中國國民黨的底氣是完全不見了。卓榮泰指出，中國國民黨的負責人提出要建立所謂兩岸的和平制度，就歷史而言，國共歷次的談判，乃至於西藏、香港的模式，都最後證明「沒有實力的和平，最後終告失敗」，會變成侵略者非常放肆的行為，所以還是要有實力的和平，這才是台灣建立起來的國家力量。對於鄭麗文提出學習所謂「中華民族的偉大復興」，卓榮泰說，這種中共的官方語言，這將使台灣海峽、跟台海、跟台灣成為中共將它內化的一種工具，確實是一種錯誤的表態。卓榮泰強調，台灣應該是世界的台灣，台灣海峽應該是國際自由航行的通道，奢談所謂不讓外力介入，成為外力介入的棋盤」，這明白的是向中共一面倒的一種策略，這是錯誤的。他直言，這將使中華民國的主權、台灣的前途跟國人的自由、民主生活，變成一種中國國民黨主席拿去玩火的策略手法，而這樣的既不利己又有損國家的言論，實在是玩火玩過了頭。