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國民黨主席鄭麗文昨（10）日上午11點在北京人民大會堂的東大廳與中國領導人習近平見面，展開「鄭習會」，她並在談話中重申「堅持九二共識、反對台獨」。不過，民進黨立委林俊憲表示，仔細看完鄭麗文的談話全文，他覺得有幾點需要特別注意和警惕，不僅文稿中可以看出高度由中共操刀的痕跡，鄭麗文還喊出「台灣海峽內海化」和「和平框架」，未來恐試圖以國會多數逼迫政府在中國設下的和平框架中妥協。鄭麗文昨在鄭習會上強調：「台灣將是一條連接親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的希望，是兩岸中國人共同守護和平的象徵」等，引林俊憲抨擊， 鄭麗文講出了「台灣海峽內海化」和「和平框架」。所謂的「和平框架」，正是當年連胡會最後的未竟之業。這2點相加，等於把兩岸關係徹底定義為「內政」問題，消滅國際干預的空間。其用心之險惡，不可不慎。林俊憲認為，既然習近平和鄭麗文有此意圖，接下來會怎麼發展？這才是重點。他預測：中共在台海刻意掀起事端，接著國民黨衝出來高喊「兩岸需要和平」，提出將台海「內海化」的所謂「和平協議」，民眾黨配合，試圖以國會多數逼迫政府妥協。當然，借用某位知名前主席的金句：「我們是不會屈服的」。但既然已看出對手的招數，就要先做好準備，嚴陣以待。林俊憲指出，多年來他不斷強調，台海越國際化，台灣就越安全。各國軍船通過台海，除了維護自由航行外，更將台海定性為2個不同政治實體間的中立地區，有非常重要的象徵意義。另外，林俊憲也指出，鄭麗文這篇談話文稿，可以看出高度由中共操刀的痕跡，舉個例子，最明顯的就是談到所謂「全面脫貧」、「建成全面小康社會」這一段。這2句話，是中共近年來強力對內使用的宣傳標語，在中國處處可以看到。但對台灣人來說，完全沒有任何意義，甚至初看還有點難理解，因為這是中共政治歷史敘事的一部分，描述共產黨如何帶領中國從貧窮走到「小康」。林俊憲說，還有包括「中華民族偉大復興」、「命運共同體」等等用詞，也全都是中共的宣傳用語，是中共安排，透過鄭麗文講給中國人自己聽，跟台灣人沒有一點關係。