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▲香蕉（右）在1個月前就有在臉書提到老婆不舒服，當時就有人猜出Timmy（左）懷孕。（圖／翻攝自臉書@香蕉 王俊傑）

香蕉感性吐露心聲 坦言更懂母親辛勞

老婆孕期不適 香蕉親力親為陪伴

37歲藝人香蕉（王俊傑）憑藉《瘋神無雙》、《寶島神很大》打開知名度，近年轉戰多元主持與演藝領域，昨（10）日晚間他在社群平台分享喜訊，曬出與妻子Timmy的超音波照片，正式宣布即將升格當爸爸，開心寫下：「我們的小生命來報到了！」並宣布將小孩名稱取為「辣蕉皮」，消息一出立刻吸引粉絲湧入留言祝賀，結婚將滿3年的兩人，迎來人生新階段。香蕉在貼文中分享這段時間的心情，透露自己正努力學習如何同時扮演好丈夫與父親的角色，並盡可能抽出更多時間陪伴妻子，他坦言自己除了喜悅之外，更多的是對另一半的心疼與感動，尤其看到Timmy懷孕後身體變化，讓他更深刻體會生命誕生的不易。香蕉也提到從寶寶「從無到有」的過程，讓他對家庭與親情有了全新認識，甚至聯想到母親當年懷孕與養育自己的辛苦，情緒格外觸動。隨著新生命的到來，香蕉坦言兩人的生活將出現重大變化，他未來會更加專注在工作上，希望能為家庭提供穩定支持，同時也開始積極做功課，了解育兒與照顧孕婦的相關知識。拿到媽媽手冊後，香蕉反覆閱讀內容，努力提前做好準備。不過懷孕過程並非全然輕鬆，香蕉透露妻子目前有明顯害喜狀況，時常出現嘔吐不適，因此他必須在工作之餘來回奔波照顧，希望能分擔另一半的辛苦，他形容自己目前仍處在「既驚喜又備戰」的狀態，一方面沉浸在迎接新生命的喜悅中，另一方面也持續調整步調，讓家庭與工作之間取得平衡。除了分享感性心情，香蕉也不忘展現幽默本色，替尚未出生的寶寶先取暱稱，他笑說名字可能是「辣蕉」或「蕉皮」，最後乾脆合體成「辣蕉皮」，逗趣發言讓不少網友直呼可愛。貼文曝光後，不僅粉絲紛紛送上祝福，也有不少人分享育兒建議，氣氛溫馨熱絡。