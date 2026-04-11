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台中豐原王姓一家5口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，檢方依詐欺等罪嫌起訴求刑15年；台中地院今辯論終結，李女則全盤認罪，檢方求處15年以上重刑，王家媽媽留給女婿訊息交代他要堅強、來世再聚，字裡行間令人鼻酸，全案5月20日宣判。「對不起，你要勇敢面對，堅強活下去，後事簡單處理，謝謝你叫我媽媽，來世再聚」，王家女婿朱男公開岳母生前留給他的家書，字字句句充滿絕望與不捨，交代後事簡單處理，更要他勇敢、堅強面對。朱男在庭上說，這不是一場單純的輕生事件，家人在死亡之前，都沒有放棄生存的念想，是遇到絕境，受到極大的言語恐嚇與債務壓力，被活活逼上絕路，懇求法官嚴懲李惠雯。檢方調查，45歲李惠雯因生意失敗負債累累，竟將手伸向無辜王家。2024年6月，李女透過張姓美容師牽線，向王家大姊、二姊及王母誆稱經營網路團購，主打投資50至100萬元即可每月穩賺一成利潤，且保證還本。王母信以為真，陸續以王父名義開出高額支票，二女兒也刷卡投資。李另以「變賣黃金賺取利潤」話術，要投資人刷卡買1兩約10萬元的黃金，將黃金交付給她就能取得4000至1萬元利潤，李並承諾幫付卡費，投資人看似無需成本還能獲利，實際李一再拖延繳卡費、支付利潤，還將取得黃金短線變賣還債。檢方統計，李女用兩種手法騙王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元。王家人去年6月想退出投資，李卻以虛構合約恫嚇其違約並強索530萬元違約金，逼得王家父親將房子設定抵押借款，176萬元遭李全部拿走。隨著資金被挪用、債務壓力與催討款項不斷加劇，王家人最終不堪精神壓力走上絕路，案件曝光後震撼社會。檢方痛批李女手段惡劣，依違反銀行法、詐欺及恐嚇等罪嫌起訴，具體求處15年以上徒刑。