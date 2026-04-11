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▲徐懷鈺在46歲時曾還原〈妙妙妙〉經典造型，粉絲驚嘆根本沒變。（圖／翻攝自徐懷鈺IG＠yuki_hsu）

48歲「平民天后」徐懷鈺（Yuki）出道至今28年，當年的爆紅程度堪稱樂壇奇蹟。近期她過生日推出單曲〈幸好〉，讓她再次成為話題。然而鮮少人知，徐懷鈺出道之初曾被唱片公司設下「單曲賣不完就腰斬」魔鬼關卡，差點連專輯都發不了，但單曲〈飛起來〉讓她一戰成名，後來靠著翻唱韓流始雙人團體酷龍歌曲的〈妙妙妙〉，一舉在全亞洲颳起YUKI旋風。徐懷鈺最初因幫唱Demo帶被挖掘進入滾石唱片，1998年爭取到發行首張單曲〈飛起來〉的機會。當時唱片公司對市場反應持保留態度，甚至設下門檻，若首批單曲沒有賣完，後續專輯計畫將直接腰斬。沒想到，徐懷鈺憑藉俏皮活潑的個人魅力，單曲一推出便瞬間爆紅。首張同名專輯不到3個月在台灣狂銷62萬張，亞洲總銷量更是突破百萬大關，成功打破門檻，受封「平民天后」。徐懷鈺能迅速登頂，與韓流偶像始祖「酷龍」的連結功不可沒。當時她翻唱酷龍的經典作品〈City escape〉，改編為中文版〈妙妙妙〉，MV中她綁著標誌性的「雙丸子頭」，甜美嗓音搭配超洗腦旋律，讓她紅透半邊天。隨後，她再度看中酷龍的〈World Cup Song〉，改編成〈向前衝〉，同樣大獲好評。徐懷鈺成功將韓風舞曲與個人特質融合，不僅在銷售數字上交出漂亮成績，更奠定了她在華語樂壇不可撼動的地位。事實上，由具俊曄與姜元來組成的「酷龍」，在90年代末期是帶領韓流進軍亞洲的領頭羊。除了徐懷鈺，當時許多華語巨星也都曾翻唱他們的歌曲。例如草蜢的熱血舞曲〈Ba Ba Ba〉，以及杜德偉的動感神曲〈救你〉，原曲皆出自酷龍之手。酷龍的音樂基因，深刻影響了當代華語流行音樂的黃金年代。