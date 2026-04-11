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洛杉磯道奇隊外野戰力正處於史上最強盛的恐怖時期。根據美國主流媒體《新聞週刊》報導，道奇隊農場體系中一位23歲的外野新星詹姆斯三世（James Tibbs III），目前正在3A層級展現出驚人的宰制力。自2024年7月透過交易加入道奇隊以來，他在短短時間內已成為球團重點培養的對象。統計顯示，詹姆斯三世本季開季至今在3A的10場比賽中，繳出高達0.439的打擊率，並外加7發全壘打與13分打點，引發大聯盟（MLB）官網與全美媒體的高度關注，被視為下一個即將升上大聯盟的指標性戰力。現年23歲的詹姆斯三世，在本季的表現堪稱異次元等級。他在極短的10場出賽中，不僅維持著極高的打擊穩定度，其長打產出更是驚人。美媒指出，這種數據對於任何一位正在爭取升格的選手來說，都是極具說服力的名片。道奇隊目前雖已在休賽季成功網羅卡爾塔克（Kyle Tucker）增強外野深度，但面對漫長的例行賽以及為了季後賽儲備戰力的需求，球團高層正積極評估將詹姆斯三世納入一軍名單的時機，以確保主力選手能獲得適度的輪休與體力調節。除了表現搶眼的詹姆斯三世外，道奇隊的系統內目前擁有一批評價極高的外野潛力股。報導點名了包括扎克埃哈德（Zach Erhard）、肯德爾喬治（Kendall George）、喬斯德波拉（Josue De Paula）、邁克西羅塔（Mike Sirota）以及愛德華多金特羅（Eduardo Quintero）等名將新秀。這批年輕球員構成了道奇隊未來五年的核心競爭力。分析指出，考量到詹姆斯三世目前的年齡以及在3A的瘋狂表現，他在2026年賽季中段升上大聯盟並與大谷翔平並肩作戰，已是各界預料之中的調度策略。洛杉磯道奇隊近年來秉持著「計畫性休養」的經營方針，旨在讓明星球員能以最健康的狀態進入10月的關鍵決戰。這種制度化的輪休策略，無疑為像詹姆斯三世（James Tibbs III）這樣的農場強打創造了絕佳的表現舞台。當球隊需要給予克里斯泰勒（Chris Taylor）或卡爾塔克（Kyle Tucker）喘息機會時，詹姆斯三世將是總教練羅伯茲（Dave Roberts）手中最具威脅性的活棋，讓整座道奇對今年的封王前景充滿了前所未有的信心。