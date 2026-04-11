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世界銀行最新報告替東協景氣前景潑了一盆冷水。受伊朗戰爭推升能源風險，加上美國關稅政策變數未解，東亞與太平洋地區今年經濟成長力道普遍轉弱，越南與泰國在東協五大經濟體中承受的壓力尤為突出。越南雖仍保住區內最高增速，但成長明顯降檔；泰國則因內外衝擊夾擊，成為主要經濟體中表現最疲弱的一個。根據世界銀行4月8日發布的《東亞與太平洋經濟展望》，東亞與太平洋地區2026年成長率預估放緩至4.2%，外部壓力來自更嚴格的貿易限制、持續偏高的全球政策不確定性，以及伊朗戰爭帶來的能源震盪。報告指出，越南、泰國、菲律賓、印尼與馬來西亞等東協主要經濟體都將受到拖累，只是受傷程度不一。越南今年經濟成長預估為6.3%，仍居東協五大經濟體之首，但與2025年的8.02%相比，降速幅度相當明顯。世界銀行指出，越南對外需與貿易環境高度敏感，當全球需求轉弱、政策風險升高，出口導向型經濟首當其衝。不過報告也提到，人工智慧相關產品出口仍可能為越南提供部分支撐，讓它在逆風中維持相對較高的成長速度。世界銀行已將泰國2026年成長預測下修至1.3%，低於先前預估的1.8%，成為區內主要經濟體中增速最低的一個。除能源價格壓力外，泰國還持續受到邊境衝突、政局不穩與旅遊復甦失速拖累，讓原本就不算強勁的內需與投資氣氛更顯疲弱。其他東協經濟體同樣面臨下修壓力。菲律賓2026年成長率預估落在3.7%，印尼預估4.7%，馬來西亞為4.4%，雖都較前一年放慢，整體韌性仍優於越南與泰國。世界銀行也指出，馬來西亞與越南在人工智慧與電子產品出口鏈條中的位置較具優勢，有助緩衝部分外部衝擊。市場更憂慮的，是這波能源壓力短期內難以退場。泰國財政部長4月10日在國會表示，中東能源基礎設施受創嚴重，油氣供應可能還需1至2年才有機會回穩，低油價時代短期內難以重現。這意味著東協各國接下來面對的，不只是一次性的油價衝擊，而是企業成本、運輸開銷與政府補貼壓力可能長時間維持高檔的結構性挑戰。面對高油價陰影，各國已陸續調整因應策略。泰國表態將加快推動太陽能、生質燃料與其他再生能源，試圖替家庭與企業分攤能源成本；柬埔寨則在美伊同意停火兩週後，宣布自4月10日起下調燃油零售價，普通汽油每公升降至5200瑞爾（約新台幣40.6元），柴油降至6900瑞爾（約新台幣53.8元），顯示區域市場仍緊盯地緣局勢的每一個風吹草動。對東協各國來說，這場壓力測試的難度在於多重逆風同時湧現，卻沒有一個能靠單一政策快速化解。能源價格、關稅變數與地緣局勢牽一髮而動全身，越南與泰國眼下承受的，是這場全球風暴中最直接的衝擊，但若後續政策應對得當，也未必沒有在逆境中重新站穩的機會。只是在那之前，東協今年的成長故事，恐怕會比過去幾年都來得更難寫。