中華職棒37年例行賽持續進行，今（11）日共有3場比賽，中信兄弟開季8戰吞下7敗，目前以5連敗排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發止敗，交手樂天桃猿曾家輝；目前排名聯盟龍頭的富邦悍將，今日由土投李東洺掛帥，先發交手台鋼雄鷹左投江承諺；味全龍持續作客亞太球場，今日推出洋投梅賽鍶（C.C. Mercedes），首度交手老東家，統一7-ELEVEn獅則是獅帝芬（Jackson Stephens）應戰。《NOWnews》整理出4月11日中職三地開打的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職4/10戰績表：
龍頭悍將持續搶勝 李東洺交手江承諺
澄清湖賽賽事，悍將目前單獨排名聯盟龍頭，今日推出土投李東洺先發，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率3.60。去年李東洺與雄鷹交手6次，拿下1勝3敗，對戰防禦率4.22。
雄鷹目前排名聯盟第4，由左投江承諺掛帥，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.80。江承諺去年與悍將交手7場，拿下3勝3敗，對戰防禦率2.89。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
梅賽鍶首度交手老東家 強碰開季2連勝獅帝芬
亞太賽事，龍隊目前排名聯盟第2，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率2.38。梅賽鍶去年曾經效力獅隊，今日是他生涯首度先發交手老東家。
獅隊目前排名聯盟第3，洋投獅帝芬掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率3.18，獅帝芬去年曾與龍隊交手過1場，拿下1勝，對戰防禦率2.57。
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兄弟推勝騎士搶開季第2勝 交手桃猿土投曾家輝
桃園賽事，兄弟目前排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士止敗，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.50。勝騎士去年因傷導致球季報銷，生涯與桃猿交手7場，拿下2勝2敗，對戰防禦率2.53。
桃猿則是由新生代土投曾家輝掛帥，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.80。曾家輝生涯從未交手過兄弟，今日將是首次碰頭。
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❗️今日澄清湖氣溫落在29至30度、降雨機率0%，亞太氣溫落在29至30度、降雨機率0%，桃園氣溫落在27至28度，降雨機率20％，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|富邦悍將
|7
|5-2-0
|0.714
|-
|2
|味全龍
|8
|5-3-0
|0.625
|0.5
|3
|統一獅
|8
|4-3-1
|0.571
|1
|4
|樂天桃猿
|8
|4-4-0
|0.500
|1.5
|4
|台鋼雄鷹
|9
|4-4-1
|0.500
|1.5
|6
|中信兄弟
|8
|1-7-0
|0.125
|4.5
澄清湖賽賽事，悍將目前單獨排名聯盟龍頭，今日推出土投李東洺先發，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率3.60。去年李東洺與雄鷹交手6次，拿下1勝3敗，對戰防禦率4.22。
雄鷹目前排名聯盟第4，由左投江承諺掛帥，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.80。江承諺去年與悍將交手7場，拿下3勝3敗，對戰防禦率2.89。
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亞太賽事，龍隊目前排名聯盟第2，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率2.38。梅賽鍶去年曾經效力獅隊，今日是他生涯首度先發交手老東家。
獅隊目前排名聯盟第3，洋投獅帝芬掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率3.18，獅帝芬去年曾與龍隊交手過1場，拿下1勝，對戰防禦率2.57。
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桃園賽事，兄弟目前排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士止敗，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.50。勝騎士去年因傷導致球季報銷，生涯與桃猿交手7場，拿下2勝2敗，對戰防禦率2.53。
桃猿則是由新生代土投曾家輝掛帥，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.80。曾家輝生涯從未交手過兄弟，今日將是首次碰頭。
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