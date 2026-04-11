我是廣告 請繼續往下閱讀

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 富邦悍將 7 5-2-0 0.714 - 2 味全龍 8 5-3-0 0.625 0.5 3 統一獅 8 4-3-1 0.571 1 4 樂天桃猿 8 4-4-0 0.500 1.5 4 台鋼雄鷹 9 4-4-1 0.500 1.5 6 中信兄弟 8 1-7-0 0.125 4.5

▲富邦悍將投手李東洺，在主場開幕戰先發對樂天桃猿主投5局失2分，最終無關勝敗。（圖／富邦悍將提供,2026.4.3）

▲味全龍新洋投梅賽鍶去年曾效力統一獅，今日將首度交手老東家。（圖／味全龍提供）

中華職棒37年例行賽持續進行，今（11）日共有3場比賽，中信兄弟開季8戰吞下7敗，目前以5連敗排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發止敗，交手樂天桃猿曾家輝；目前排名聯盟龍頭的富邦悍將，今日由土投李東洺掛帥，先發交手台鋼雄鷹左投江承諺；味全龍持續作客亞太球場，今日推出洋投梅賽鍶（C.C. Mercedes），首度交手老東家，統一7-ELEVEn獅則是獅帝芬（Jackson Stephens）應戰。澄清湖賽賽事，悍將目前單獨排名聯盟龍頭，今日推出土投李東洺先發，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率3.60。去年李東洺與雄鷹交手6次，拿下1勝3敗，對戰防禦率4.22。雄鷹目前排名聯盟第4，由左投江承諺掛帥，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.80。江承諺去年與悍將交手7場，拿下3勝3敗，對戰防禦率2.89。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網亞太賽事，龍隊目前排名聯盟第2，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率2.38。梅賽鍶去年曾經效力獅隊，今日是他生涯首度先發交手老東家。獅隊目前排名聯盟第3，洋投獅帝芬掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率3.18，獅帝芬去年曾與龍隊交手過1場，拿下1勝，對戰防禦率2.57。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網桃園賽事，兄弟目前排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士止敗，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.50。勝騎士去年因傷導致球季報銷，生涯與桃猿交手7場，拿下2勝2敗，對戰防禦率2.53。桃猿則是由新生代土投曾家輝掛帥，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.80。曾家輝生涯從未交手過兄弟，今日將是首次碰頭。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️