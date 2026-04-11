中華職棒37年例行賽持續進行，今（11）日共有3場比賽，中信兄弟開季8戰吞下7敗，目前以5連敗排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發止敗，交手樂天桃猿曾家輝；目前排名聯盟龍頭的富邦悍將，今日由土投李東洺掛帥，先發交手台鋼雄鷹左投江承諺；味全龍持續作客亞太球場，今日推出洋投梅賽鍶（C.C. Mercedes），首度交手老東家，統一7-ELEVEn獅則是獅帝芬（Jackson Stephens）應戰。《NOWnews》整理出4月11日中職三地開打的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年中職4/10戰績表：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 富邦悍將 7 5-2-0 0.714 -
2 味全龍 8 5-3-0 0.625 0.5
3 統一獅 8 4-3-1 0.571 1
4 樂天桃猿 8 4-4-0 0.500 1.5
4 台鋼雄鷹 9 4-4-1 0.500 1.5
6 中信兄弟 8 1-7-0 0.125 4.5
龍頭悍將持續搶勝　李東洺交手江承諺

澄清湖賽賽事，悍將目前單獨排名聯盟龍頭，今日推出土投李東洺先發，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率3.60。去年李東洺與雄鷹交手6次，拿下1勝3敗，對戰防禦率4.22。

雄鷹目前排名聯盟第4，由左投江承諺掛帥，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.80。江承諺去年與悍將交手7場，拿下3勝3敗，對戰防禦率2.89。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將投手李東洺，在主場開幕戰先發對樂天桃猿主投5局失2分，最終無關勝敗。（圖／富邦悍將提供,2026.4.3）
▲富邦悍將投手李東洺，在主場開幕戰先發對樂天桃猿主投5局失2分，最終無關勝敗。（圖／富邦悍將提供,2026.4.3）
梅賽鍶首度交手老東家　強碰開季2連勝獅帝芬

亞太賽事，龍隊目前排名聯盟第2，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率2.38。梅賽鍶去年曾經效力獅隊，今日是他生涯首度先發交手老東家。

獅隊目前排名聯盟第3，洋投獅帝芬掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率3.18，獅帝芬去年曾與龍隊交手過1場，拿下1勝，對戰防禦率2.57。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網

有線電視：momoTV

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍新洋投梅賽鍶去年曾效力統一獅，今日將首度交手老東家。（圖／味全龍提供）
▲味全龍新洋投梅賽鍶去年曾效力統一獅，今日將首度交手老東家。（圖／味全龍提供）
兄弟推勝騎士搶開季第2勝　交手桃猿土投曾家輝

桃園賽事，兄弟目前排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士止敗，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.50。勝騎士去年因傷導致球季報銷，生涯與桃猿交手7場，拿下2勝2敗，對戰防禦率2.53。

桃猿則是由新生代土投曾家輝掛帥，本季出賽1場無勝敗紀錄，防禦率1.80。曾家輝生涯從未交手過兄弟，今日將是首次碰頭。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網

有線電視：DAZN二台

MOD：DAZN二台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

❗️今日澄清湖氣溫落在2930度、降雨機率0%，亞太氣溫落在2930度、降雨機率0%，桃園氣溫落在2728度，降雨機率20％，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

相關新聞

馬傑森首轟棒打羅戈！中信兄弟2：4惜敗樂天桃猿　平隊史最差戰績

影／馬傑森生涯首轟是真的！棒打兄弟王牌羅戈　現場歡呼聲如奪冠

穿女僕裝換免費門票？樂天桃猿超狂主題日　球迷笑喊：兄弟別衝動

中信兄弟二軍又輸球！投手群狂丟10保送看傻眼　張士綸滿貫砲無用

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...