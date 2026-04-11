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▲徐懷鈺雖有「平民天后」的響亮封號，從小到大生長過程卻碰到一連串的辛酸與坎坷遭遇。（圖／摘自徐懷鈺微博）

▲徐懷鈺出第一張專輯就大賣，人生卻沒因此變得一帆風順。（圖／摘自Spotify）

▲徐懷鈺在春節特別節目表演過往經典名曲，勾起資深粉絲的回憶。（圖／摘自徐懷鈺微博）

「平民天后」徐懷鈺推出新單曲〈幸好〉，MV出現她年輕時打工幫助家計的模樣，揭開昔日傷疤，也喚起外界對她生命中一連串坎坷遭遇的回憶。她小時在家中就受到爺爺的暴力對待，陰影強大到讓她得了憂鬱症。國小一年級時爸媽離婚，之後媽媽再婚又生了妹妹，一家人後來主要靠她在演藝圈發展的收入過活，但當她在中國拍戲傷到頸椎要回台就醫，竟因88元電話費扣住她的身分證，讓她難以辦理住院手續，對她的態度比醫師還冷漠。徐懷鈺在演藝界出道即攀巔峰，首張專輯銷量百萬、〈妙妙妙〉與〈我是女生〉等歌曲轟動全台，立刻受封「平民天后」，但風光的背後其實有著無數辛酸。由於家裡是個很不正常的環境，她從小受驚、受氣，還得在13歲就開始打工分擔家計，度過艱辛的少女時代。19歲在陽台邊曬衣服邊唱歌而被發掘出道，人生也沒有變得一帆風順，雖然整個扛起家中經濟，家人卻依舊冷漠，為了88元扣她身分證，讓她很難辦住院，手術後對她的關心遠不及醫師。她曾經在受訪時坦言「生病時家人沒有照顧，遇到事情時沒有人會幫」真的會讓她很傷心。她也提到妹妹是她從小照顧，幫忙餵奶、換尿布都做，就差不是自己生出來的，後來也花了幾百萬送出國念書，結果聽到她結束工作提早回家，竟然是抱怨：「她這麼早回來幹什麼？」讓她真的沒辦法平心靜氣，她拍戲傷到頸椎返台就醫，被家人扣身分證拖累，沒想到最關心她傷勢、積極討論復健的反而是醫師，使她加倍心寒。在演藝圈徐懷鈺因為家人，面臨過毀滅性的風暴。她的爺爺在她出道4年後突然以「西門町獨居老人」姿態浮出水面，彷彿在宣告她未盡孝道、棄養，外界對她有批評，她後來和媽媽在拍戲現場淚訴從小受到爺爺的暴力對待，稱爺爺重男輕女到小時候吃一塊肉都會被瞪，然後爺爺也對子女動手，喝醉酒後情緒更失控，她被逼得把家醜攤在公眾眼前，完全不想再忍，也表示早就心裡有數這件事遲早要爆開來，只是沒想到是在出道4年之後。不過曾經跟她一起面對風風雨雨的媽媽，在她生命裡也成了不能再碰的過去。去年她在訪問中提到和媽媽那邊也已經不能聯絡，自認照顧媽媽和家人到30幾歲才出來，已經很夠了，離開時也有留錢下來，但他們很快就沒了。她坦言現在只想著有沒有為自己活過，會聆聽自己真正想要的東西，粉絲也期盼她的人生真能從此順遂。