我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管美國與伊朗暫時停火，但霍爾木茲海峽運輸仍未完全恢復正常，航運受阻的後座力已一路燒進東協。從印尼追加能源補貼、馬來西亞擴大節能與居家辦公、泰國出手壓柴油價格，到菲律賓啟動能源緊急狀態、越南加快綠能替代，各國都在搶時間穩住油價、物價與供應鏈。這場危機看似從中東開始，實際上已讓東協民生、財政與經濟承壓。印尼在這波能源衝擊中反應最為迅速。政府已編列約381兆印尼盾（約新台幣7620億元）作為能源補貼，並預估全年仍需追加約100兆印尼盾（約新台幣2000億元）支出，同時啟動預算重分配並釋出約130兆印尼盾（約新台幣2600億元）作為財政緩衝。能源政策方面，當局宣布自7月起強制要求柴油摻混50%棕櫚油生質燃料，以降低對進口燃料的依賴。節能措施也已直接影響民眾日常，包括要求公務員每週一天居家辦公，以及限制補貼燃油每日加油上限50公升。馬來西亞則面臨補貼壓力急速放大的困境。3月燃油相關財政支出從7億令吉（約新台幣51.1億元）暴增至40億令吉（約新台幣292億元），政府一方面維持每公升1.99令吉（約新台幣14.5元）的補貼油價，避免民生直接受到衝擊，另一方面將補貼配額下修至每月200公升，並推動公部門居家辦公以減少燃料消耗。當局也強化能源來源多元化策略，並開闢醫療物資進口優先通道，降低供應鏈中斷風險。外界普遍憂慮，一旦補貼無法長期維持，物價壓力恐迅速傳導至食品與整體生活成本。泰國能源壓力同樣快速累積。柴油價格已突破每公升50泰銖（約新台幣44元），政府不得不要求煉油商調降出廠價每公升2泰銖（約新台幣1.8元），試圖壓低市場零售價格。石油燃料基金短短一個多月便由盈轉虧，赤字已擴大至約532億泰銖（約新台幣468.2億元），顯示現行補貼模式難以持續。官方已著手尋求俄羅斯原油替代來源，同時凍結部分商品價格並加強支援農業部門。能源成本攀升也外溢至觀光產業，機票價格走高與航班縮減，對旅遊需求形成額外壓力。菲律賓面臨的風險則相對集中。由於該國約98%的石油須經霍爾木茲海峽運輸，現有儲備僅能支撐約45天，能源安全壓力尤為突出。政府已啟動約200億披索（約新台幣112億元）應急基金，並考慮提高燃煤發電比重，同時調控電價以減緩電費上漲。當局也積極與美國協商，希望在制裁框架下爭取更大的進口彈性，確保燃料供應不中斷。越南則從供應穩定與能源轉型兩端同步出手。當局取消多項燃油產品的優惠進口關稅以穩定市場供給，同時鼓勵民眾減少自用車輛、改搭大眾運輸。中長期策略方面，政府加速液化天然氣與再生能源布局，企業端也開始轉向混合發電模式。越南大型企業集團威集團提出將液化天然氣項目轉型為太陽能、風能與儲能結合方案，反映產業界正積極尋求降低對中東能源的依賴。綜觀各國政策走向，短期仍以補貼與行政干預為主要手段，中期則加速推動能源來源分散與替代能源布局。若霍爾木茲海峽運輸限制持續，東協各國恐將長時間承受高能源成本壓力。這場危機已不只是油價問題，更牽動財政結構、產業調整與民生穩定的全面考驗。