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緬甸政局再度出現重大變化，前軍政府領導人敏昂萊4月10日在首都內比都宣誓就任總統，正式展開為期5年的任期。他在就職演說中提出推動和平進程、改善對外關係，並強調有意逐步恢復與東協的正常往來，同時提出吸引外資、振興農業與制定長期經濟策略等方向。然而，外界普遍認為，這場政權轉換更像形式上的重組，權力核心仍牢牢掌握在軍方手中。這次政權轉換的背景，是今年1月完成的全國大選。在主要反對派缺席的情況下，親軍方的聯邦鞏固與發展黨拿下逾八成國會席次，為敏昂萊（Min Aung Hlaing）鋪路進入總統職位。觀察人士普遍認為，這場選舉缺乏競爭性，新政府的正當性因此持續受到質疑。新內閣的成員結構同樣延續軍方色彩，30名部長中多數來自軍方體系或具軍事背景，讓外界更加懷疑這個「文官政府」是否只是軍政延續的另一種包裝。學術界對此看法同樣悲觀。流亡學者貌扎尼直言，當前體制不具備真正的民主基礎，軍方依然掌握決策核心，這場轉變不過是「外表改變，本質未動」。來自新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院的研究員也指出，過去5年衝突持續升級，局勢並未因政權調整而緩和。地面情勢同樣不容樂觀。軍方持續對反抗勢力發動攻擊，空襲頻率增加，平民傷亡問題持續引發國際關注。聯合國近年多次警告，緬甸已陷入長期人道危機，數百萬人流離失所，基礎設施與民生系統遭受嚴重衝擊。經濟面也同步惡化。戰事拖累產業運作，加上全球能源價格波動，燃料與糧食供應更加緊繃。研究顯示，黑市交易與非法經濟活動持續擴大，反映正式經濟體系的失序。部分企業原本期待選後局勢趨穩，但能源風險與政策不確定性使投資信心持續低迷。分析人士也批評，軍政府的經濟政策偏向維持權力運作，而非促進市場發展，資源配置優先考量軍事與政治需求，長期壓縮了整體經濟的發展動能。國際反應方面，中國、俄羅斯與白俄羅斯已對敏昂萊表達祝賀，泰國也率先釋出善意，成為東協中較早表態的國家。然而整體而言，區域各國對緬甸新政府仍保持距離，尤其在政治合法性與人權議題上疑慮未消。東協預料將繼續以「五點共識」作為處理緬甸問題的核心框架，但由於緬甸至今未落實相關承諾，東協自2021年底起已限制其政治代表參與高層會議。菲律賓近期也再次表態不承認此次選舉結果，顯示區域立場仍未鬆動。敏昂萊雖以總統身分重新出發，試圖對外營造政局翻頁的訊號，但從權力結構、內閣組成到地面衝突來看，緬甸仍未真正走出軍政陰影。當內戰持續吞噬民生與經濟，東協與國際社會的壓力也未鬆動，新政府未來能否打破僵局，關鍵不在頭銜更替，而在是否願意真正停火、展開對話，並為國家找到一條走出戰火的路。