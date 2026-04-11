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九二共識是交流基礎 兩岸非國與國關係

和平框架是一國兩制台灣方案？張榮恭：沒知識

張榮恭：台灣議題越國際化，越造成一中化

「鄭習會」昨（10）日在人民大會堂東大廳展開，短暫開放10分鐘的公開談話，就進入閉門會議一小時。中國領導人習近平在新疆廳宴請國民黨訪團進行午宴，談及兩岸問題時，他說要有「耐心、恆心久久為功」，意即不急於求成，著眼於長遠成效的累積。這與鄭麗文在面對「兩岸和平統一」問題時答覆「務實的一步一步穩的走」有異曲同工之妙。對此，鄭習會幕後推手、副主席張榮恭表示，兩岸和平是很有機會的，要看台灣怎麼樣去推動自己的兩岸政策。張榮恭強調，歷來國民黨都是主張用「反對台獨」來避戰，用「九二共識」來謀和。基於兩岸既有的政治基礎，應該跟習近平的想法可以相輔相成，「我們堅持反對台獨跟堅持九二共識，都是來自我們台灣自己所行的根本大法，跟我們的法律體制。」張榮恭也指出，陸委會跟海基會的存在，本身就代表兩岸關係絕對不是「國與國關係」，否則民進黨賴總統絕對有權力立刻廢掉海陸兩會。所以根據自己的法律體制，來和大陸互動、推動兩岸和平，獲得的是「有尊嚴的和平」，不是賴總統所說的「低頭去握手」。針對陸委會痛批和平框架是「統一框架、一國兩制台灣方案」，張榮恭怒嗆，掌握行政主管的人士如果欠缺知識，對台灣社會是很可惜的事。台灣和大陸之間有23項協議，那個都是上一次國民黨執政時期簽署的。民進黨執政後，這些協議也在實施、沒有廢除，表示簽署的協議完全符合台灣的利益，否則民進黨政府可以廢除。張榮恭表示，只要是對台灣有利的事情，我相信台灣人民會做出選擇。擺在眼前的事實是23項協議，陸委會要不要？類似的協議，如果將來有，是不是對台灣有利？我覺得人民的眼睛是雪亮的。張榮恭指出，類似的協議如果越來越多的話，那麼對和平更有保障。這些協議的存在本身就是代表了兩岸關係和平發展的制度化。越多的協議，和平越有保障，那就是鄭麗文講的「兩岸和平框架」。它的概念是有彈性、能共同來充實的，因此這樣新的概念可以在台灣社會討論，畢竟23項協議的存在本身就是一個證明。推動兩岸和平，關鍵是給台灣人民在「有別於衝突」的「和解」的選擇，「有別於戰爭」之外的「和平」的選擇。看見有媒體報導說有國安人士認為「鄭習會」害「台灣議題去國際化」，張榮恭表示，民進黨推動的「台灣議題的國際化」越是「一中化」，正是鄭麗文所說，世界各國都有一個中國政策。183個國家承認大陸政府，他們都是一中政策；那麼承認中華民國的12個國家，也是一中政策。張榮恭指出，會有一中政策，就是因為有兩岸關係。台灣不可能自己沒有處理「一個中國」的方法，而「九二共識」就是一個方法。民進黨執政推動的台灣議題國際化，但世界衛生大會（WHA）、國際民航組織大會（ICAO），台灣全部都退出來了，邦交國還跑掉10個國家，現在只剩下12國。因此，張榮恭認為「越國際化，越造成一中化」，不如從問題的根本來尋求解決。當兩岸取得互信時，台灣可以有機會參與RCEP，有機會參與CPTPP。那台灣的國際空間不是可以擴大嗎？