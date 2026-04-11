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越南腸病毒71型（EV71）引發的重症手足口病疫情持續升溫，兩名分別只有1歲與3歲的幼童近日相繼陷入危急狀態，所幸經胡志明市第二兒童醫院緊急搶救後暫時脫險。醫師警告，EV71病程進展迅速，部分患童在皮疹尚未明顯之前，就可能已出現神經與心肺重症併發症，病情甚至可在一天內急轉直下。第一名重症患者是來自巴地頭頓省的1歲男嬰。男嬰起初僅被診斷為喉嚨發炎，之後才陸續出現皮疹並確診手足口病，但病況迅速惡化至呼吸衰竭，緊急插管後轉送胡志明市第二兒童醫院。院方研判為第4期手足口病，立即給予呼吸器支持、強心藥物與血液過濾，搶救3天後病情才逐漸穩定，目前仍須靠持續正壓呼吸器輔助，後續神經系統狀況仍需密切追蹤。另一名患者是來自慶和省的3歲男童，起初症狀看似一般手足口病，但隨後迅速出現驚跳反應、走路不穩等神經異常，繼而惡化為肺水腫、心跳加速與呼吸衰竭，轉院時血氧濃度一度僅剩75%。醫師緊急插管並使用升壓藥與血液過濾，約6小時後心率開始改善，3天後病況趨穩。雖已脫離重症處置，神經系統狀況仍在持續觀察中。院方指出，第4期手足口病常伴隨不同程度的神經後遺症，從輕微功能受損到嚴重中樞神經併發症皆有可能。世界衛生組織也曾提醒，EV71比其他常見腸病毒更容易引發腦炎、肺水腫等重症，甚至危及生命。胡志明市疾病控制中心資料顯示，2026年檢驗樣本中EV71占比高達56%，南部重症個案持續增加，僅胡志明市今年截至3月中下旬就已通報逾100例中重症，並出現死亡個案。若將範圍擴大至全越南，越南衛生部指出，今年前3個月全國已累計逾2萬5000例手足口病，至少4人死亡，病例數約為去年同期的5倍以上，其中逾七成集中在南部地區。醫師提醒家長，EV71感染有時不會以典型皮疹作為最初警訊，反而可能先出現高燒不退、反覆驚跳、嗜睡、持續嘔吐、四肢無力、走路不穩或呼吸急促等症狀。世界衛生組織與香港衛生防護中心均強調，手足口病雖多數屬輕症，但一旦孩子出現嗜睡、抽搐、肢體無力或呼吸急促等情況，應立即就醫，不應等到皮疹明顯才處理。從這兩起驚險案例可以看出，EV71最危險之處，不在於皮疹出現得多明顯，而在於它可以在毫無預警的情況下急速惡化。醫師呼籲家長，與其等待典型症狀浮現，不如從孩子的精神狀態、呼吸節奏與肢體反應及早判斷。只要發現孩子異常嗜睡、出現驚跳、走路不穩或呼吸變喘，就應立即就醫，不要觀望、不要拖延，因為在EV71面前，時間往往就是能不能搶救的關鍵。