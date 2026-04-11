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芝加哥白襪隊日籍強打村上宗隆在今（11）日對陣堪薩斯皇家隊之戰，再次陷入安打荒，全場4打數0安打並慘吞3次三振，讓他的打擊率崩跌至僅剩.178。這場慘烈的表現並未冷卻紐約洋基隊的野心。根據美國權威體育媒體《運動畫刊》報導，目前在美聯東區領跑的洋基隊，正在醞釀「2換1」交易，試圖將這位日本重砲帶回紐約，徹底終結洋基三壘防區那慘不忍睹的黑洞危機。在這場客場挑戰皇家的激戰中，擔任先發第3棒一壘手的村上宗隆表現堪稱災難。他在56個打席中已吞下19次三振，今日更是連續3個打席遭三振出局，不僅個人連續2場比賽安打數掛蛋，更眼睜睜看著球隊以0：2遭到完封。儘管開季曾寫下驚天動地的連3場全壘打神蹟，但村上宗隆顯然正面臨大聯盟（MLB）投手最無情的考驗。面對奪冠之路上的最後一塊拼圖，紐約洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）與高層已對現有的三壘防區失去耐心。報導指出，現任三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）在12場比賽中繳出.069打擊率、0全壘打的恥辱數據，讓這支豪門球隊的進攻端出現致命缺口。為了在交易截止日前完成最後武裝，洋基隊傳出不惜送出24歲外野大物史賓瑟瓊斯（Spencer Jones）與22歲右投艾爾莫羅德里格斯（Elmer Rodriguez），作為換取村上宗隆的籌碼。《運動畫刊》分析指出，村上宗隆雖然正處於低潮，但他具備的長打天賦與打點能力依然是全美頂尖，且其守備端也展現出優於預期的穩定性。若這場2換1的驚天交易最終定案，村上宗隆將與「法官」賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）組成全聯盟最恐怖的「怪力男連線」。