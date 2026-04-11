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柬埔寨金邊傳出震驚人心的虐童命案。一名年僅2歲的男童，只因玩耍時不慎將肥皂掉落地上，竟遭繼母連番毆打踢踹，最終因左腎破裂、大量內出血不治身亡。涉案女子事後試圖將遺體送往寺廟火化滅證，所幸住持察覺有異、暗中報警，才讓整起案件得以曝光。男童與22歲父親及24歲繼母同住在金邊菩森芷區。父親為汽車技工，與前妻離婚後獨自撫養孩子，2025年8月再婚後三人開始租屋同住。案發於3月30日上午，父親外出工作後將孩子留給繼母照顧。男童當時在家中玩肥皂盒，不慎將肥皂掉落地上，繼母見狀當場失控，先出拳毆打，再連續踢踹，導致男童痛哭不止。其後繼母情緒再度失控，朝男童腋下與肋骨部位猛踢，甚至將其重摔撞牆，造成嚴重內傷。待她察覺孩子全身癱軟、臉色發白，才急忙叫車送醫，但醫護人員趕到時，男童已無生命跡象。案發後，涉案女子並未第一時間報警或通知家屬，而是謊稱孩子病死，急著將遺體送往普雷斯佩寺（Prey Speu Wat）要求盡快火化，企圖銷毀證據。寺方住持在查看遺體後察覺死因不單純，隨即私下通知警方。警方介入後確認這並非單純病逝，而是一起惡性虐童致死案，當場逮捕涉案女子並移送法辦。根據驗屍結果，男童死因為左腎破裂引發大量內出血，血液流入整個腹腔，傷勢與單純跌倒或突發疾病明顯不符，成為案件定調的關鍵依據。聯合國兒童基金會指出，柬埔寨至今仍缺乏完整的兒童保護法，使全國性的保護通報、跨部門應對與後續介入難以整合，當地對兒童施暴問題依舊普遍，通報率仍偏低。世界衛生組織資料也顯示，柬埔寨有不少年輕人曾在18歲前目睹家庭中的肢體暴力，反映家庭空間未必總是最安全的場所。從肥皂掉落到孩子送命，整起案件只隔著一名大人失控的瞬間，卻毀掉一條本來才剛開始的人生。案件曝光後，外界關注的已不只是涉案者將面臨何種刑責，更是當孩子遭受虐待時，社區、醫療體系、宗教場所與社福網絡能否更早介入。這名男童沒能等到那道保護線，但這起血案也讓外界再次看見，兒虐最可怕的地方，往往就在家門裡。