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泰國一年一度的徵兵抽籤近日在全國各地寺廟與學校展開，現場再度出現令人揪心的對比景象，抽到黑卡的人當場跳起歡呼、相擁慶賀，抽到紅卡的人則瞬間臉色大變，有人愣在原地，有人癱坐椅上，有人忍不住當場落淚。對許多年輕泰國男子來說，這不只是從罐子裡抽出一張卡，而是生活節奏、工作安排，甚至整個人生規劃被迫重新改寫的時刻。根據法新社報導，在曼谷郊區一處寺廟內，近70名年輕男子坐在塑膠椅上等待抽籤，現場氣氛緊繃，家屬則在一旁屏息守候。21歲的杰薩達抽中黑卡後立刻振臂歡呼，直言只想像一般年輕人一樣自由生活；另一名21歲男子查克里特抽到紅卡後則表示，事前已做好心理準備，決定把一切交給命運。這套徵兵制度每年4月1日至12日舉行，主要對象為年滿21歲的泰國男性，以及22歲至29歲之間尚未完成徵兵程序者。符合資格者若未提前志願入伍，便須參加紅黑卡抽籤，抽中紅卡者需入伍服役，抽中黑卡者當場免役。由於結果完全取決於現場抽出，不少家庭都將這一天視為「命運時刻」，有人全家陪同前往，有人在親人伸手進罐前就已緊張到雙腿發抖。役期長短與學歷及是否志願入伍有關，義務役最長可達兩年，學歷較高或選擇志願入伍者服役時間可縮短。今年軍方公布的入伍薪資與津貼合計約每月1萬1000泰銖（約新台幣9680元），另提供住宿、膳食與基本福利。曼谷郵報報導，軍方今年特別強調新兵待遇與訓練安全，試圖化解外界對軍中管理與人權問題的疑慮。今年抽籤之所以格外受關注，與泰柬邊境局勢密切相關。去年泰國與柬埔寨邊境曾爆發多輪衝突，造成雙方軍民死傷，雖然停火目前仍在維持，但局勢並未真正平息。當外部安全壓力升高，徵兵抽籤自然不再只是年輕人的個人考驗，也再度牽動泰國社會對兵役制度、公平性與改革方向的廣泛討論。