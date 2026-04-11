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中東局勢持續升溫，衝擊已從油市一路延伸至超市貨架。馬來西亞塑膠業者指出，食品與飲料常用的聚對苯二甲酸乙二酯（PET）樹脂供應正快速吃緊，塑膠包材價格已調漲15%至40%，部分飲料與日用品開始出現補貨困難。對仰賴塑膠瓶出貨的食品廠而言，這波壓力不只推高生產成本，也讓供貨穩定度同步亮起紅燈。PET廣泛應用於瓶裝飲料、食品容器與各類消費品包裝，與石化原料供應鏈高度連動。柔佛塑膠業者指出，中東衝突擾亂上游供應後，原料取得難度明顯提升，下游包材供應也隨之收緊。業界人士坦言，PET生產仰賴石化原料，原油供應一有波動，包材產量便難以倖免，原本看似遙遠的地緣政治風險，如今已直接反映在包裝成本、物流安排與終端售價上。當地零售商反映，部分包裝產品愈來愈難叫貨，飲料與日用品也開始出現缺貨情形。根據《海峽時報》報導，以馬來西亞超市貨架為例，部分鮮奶商品並非原料不足，而是卡在塑膠瓶供應短缺，消費者先看到的是空蕩蕩的架位，接下來才是價格壓力。本地乳品業者馥鮮已感受到PET短缺的直接衝擊。公司高層坦言，塑膠瓶供應吃緊已影響部分產品配送，目前已暫時將部分產能轉往紙盒與其他替代包裝。業者也強調，這並非單一品牌的問題，而是整條仰賴塑膠包裝的供應鏈都在承壓。然而，轉用玻璃或其他替代材質，對多數業者來說並非立竿見影的解方。替代包材往往涉及更高成本、生產線調整、物流重量增加與交貨期拉長等問題，短時間內難以全面取代PET。這讓不少廠商眼下只能在漲價、調整包裝與維持供貨之間艱難取捨。馬來西亞消費者團體警告，包裝成本墊高後，食品價格接下來恐怕仍有上修空間。從目前情況來看，這波衝擊已不再只是石化或製造業的行業議題，而是逐漸滲透進民生用品、超市通路與家庭日常開銷。若中東局勢遲遲未能降溫，PET短缺壓力恐將持續擴大，屆時業者面臨的，可能不只是塑膠瓶供應不足，還有對成本的承受空間愈來愈薄的現實。