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國民黨主席鄭麗文昨與中共總書記習近平會面，對此，民進黨立委沈伯洋分析此次「鄭習會」，認為習近平要在與川普會面前搞定台灣議題，而「中國想要利用台灣當作一個破口，要破這個非紅產業鏈」。鄭麗文昨在中國北京人民大會堂東大廳與中共總書記習近平會面，談話提及「九二共識、反對台獨」等，為所謂國共「共同政治基礎」，也稱台灣海峽不容「外力」介入等。對於如何看待國共會面，沈伯洋接受「政面交鋒」時分析，這次的「鄭習會」相較於過去的「連胡會」、「馬習會」有所不同，這次訪中成員中，沒有立委出席，完全是北京主導。沈伯洋提到，從「馬習會」後期到現在，中國經濟不斷下滑，因此中國在會面的目的，已變得不同，他已經沒有經濟目的，是純然政治目的，而習近平所要的，是因為即將要與美國總統川普見面，因此必須在這之前，搞定台灣議題，才有辦法在面對川普時，把台灣議題重新端到檯面。沈伯洋指出，中國正試圖將多項合作項目包裝為「大禮包」，一旦談成了後，就能在川習會時去討論，宣稱已經與台灣達成共識，「中國想要利用台灣當作一個破口，要破這個非紅產業鏈」，反過來講，美國想要運用第一島鏈，包含台灣，去建立民主同盟的非紅供應鏈。沈伯洋也說，一旦到總統大選，無可避免，一定會討論到中國議題，相信今年2028年的選舉，大家也會討論，他不擔心地方選舉是否討論該議題，「現在鄭麗文把議題帶進來，鄭麗文把這個議題帶進來時，現在緊張的根本就是國民黨自己，因為他們不想要」。