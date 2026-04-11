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Joeman 上億豪宅開箱 自嘲「獨居阿伯」

▲Joeman （如圖）自嘲是「獨居阿伯」。（圖／Joeman YT）

Joeman家中滿滿業配 笑喊：每天被房貸叫醒

▲Joeman也非常懂得生活，家中擺設很有質感，甚至還設置酒櫃，平時能夠在家小酌。（圖／Joeman YT）

百萬網紅Joeman （九妹）去年（2025年）購入新房，他分享新家影片時，被眼尖網友發現與過去曾開箱的新莊豪宅「遠雄九五」極為相似，該建案一戶開價高達 2 億元。近日Joeman 的員工建文進行突襲計畫，開箱老闆的家，只見家中空間非常寬敞，身為3C達人的他，家中更放有四台電視，奢華生活讓網友看了驚呼：「好美的家」、「太奢華了，好想住一晚」。建文打趣問說：「每天叫醒你的是夢想嗎？」對此Joeman幽默回應「叫醒我的是房貸」。Joeman 自嘲是「獨居阿伯」，家中裝潢以白色調為主，他透露平常回家燈光會開比較昏暗，然後坐在餐桌用餐。身為處女座的他坦言私下有潔癖，就連地板都非常乾淨。被問到是否曾有人在家中過夜？Joeman 則回答YouTuber「洋蔥」有來住過，還有媽媽平時也會來。被問到回家後第一件事？Joeman 透露：「我會先回臥室躺。」另外，Joeman身為3C網紅，家中一共有四台電視，並強烈建議大家在浴室裝電視，刷牙、洗澡或是泡澡都能看。影片中，Joeman 的浴室用大理石打造，裡面還有按摩浴缸，然而他卻坦言很後悔，因為實在太佔空間，再加上使用率不高，至今用不到50次。另外，Joeman也非常懂得生活，家中擺設很有質感，甚至還設置酒櫃，平時能夠在家小酌。建文不禁好奇：「每天叫醒你的是夢想嗎？」對此Joeman幽默回應「叫醒我的是房貸」；不過，家中有不少業配商品的他，看似收入相當不錯。Joeman曾任微星科技產品經理，後轉型成為YouTuber，以開箱、旅遊及「Joe是要對決」系列影片聞名，不僅曾獲得走鐘獎「年度最佳創作者獎」等殊榮，也被視為台灣具代表性的3C網紅之一。而先前他受訪時表示，覺得存到5000萬才是理想退休金，自爆31歲時就已經存到了，引發網友熱議。事後媽媽轉貼新聞質問他哪來的5000萬？對此Joeman則回應那是31歲的事，33歲時就已經順利花光，一句話讓許多人羨慕。