「2026台中親子音樂季」將於今明兩天4月11、12日在夏綠地公園熱鬧登場。台中市新聞局表示，今年以音樂為主題，規劃系列豐富舞台表演。活動首度與全球知名卡通IP「彩虹小馬」跨界合作，打造全台首座5米高的「彩虹小馬」大型氣偶。此外，活動現場還特別推出「彩虹小馬獨家限量小禮」。
新聞局長提到，台中親子音樂季今年邁向第9年，深受親子喜愛，去年兩天活動吸引1萬6千人次參與，展現活動高人氣。今年活動首度與全球知名卡通IP「彩虹小馬」合作，除了有全台首座大型氣偶，還有卡通角色「紫悅」驚喜現身，連續兩天親自到場，與 YOYOMAN、亞米、麵包理髮師、光之美少女、佩佩、喬治等人氣 IP 共同打造夢幻卡通見面會。
活動兩日還邀請樂福哥哥－李丹氣球小丑魔術、馬戲之門以及 YOYO 家族，共 16 組團隊接力演出。
活動推出各項音樂主題闖關遊戲，每日下午 13:00 於闖關服務台發放限量闖關卡，完成任務即可獲得限量小禮「彩虹小馬客製貼紙」。另外，只要到現場填寫問卷，就能將限量獨家設計的「彩虹小馬娃包」帶回家。
兩天活動也將限量送出「彩虹小馬客製娃包」，每日下午 2 點於大會服務台開放填答問卷，完成後即可兌換，贈禮皆為限量、送完為止。而小農市集則規劃 19 個攤位，果汁、烤地瓜、爆米花、文創小物通通有。
🟡「2026 台中親子音樂季」主要資訊：
日期：4月11日～4月12日13:00～18:00
地點：夏綠地公園
官網：ACCUPASS
🟡「2026 台中親子音樂季」節目時間表：
📍4月11日(六)：
12:30-13:00迎賓曲
13:00-13:05 主持人開場
13:05-13:35立人國小國樂社
13:35-13:40 主持人串場
13:40-14:10 氣球達人宋俊霖
14:10-14:15 主持人串場
14:15-14:45 捌樓小吉他樂團
14:45-14:50主持人串場
14:50-15:10飛行者樂團
15:10-15:15主持人串場
15:15-15:45 樂福哥哥氣球小丑魔術
15:45-15:50 主持人串場
15:50-16:20 音樂雜技屋
16:20-16:25 主持人串場
16:25-16:55 李東勳Fingerstyle吉他演奏
16:55-17:00 主持人串場
17:00-18:00 YOYO地球寶貝大冒險、YOYO家族歡樂唱跳
📍4月12日(日)：
12:30-13:00迎賓曲
13:00-13:05主持人開場
13:05-13:35江泓均
13:35-13:40主持人串場
13:40-14:10馬拉將踢飛
14:10-14:15主持人串場
14:15-14:45西西 CeCi.
14:45-14:50主持人串場
14:50-15:20加爾文 Garvin
15:20-15:25主持人串場
15:25-15:55馬戲之門
15:55-16:00主持人串場
16:00-16:20黑墨鏡樂團
16:20-16:25主持人串場
16:25-16:55Papi Bucket 巴奇先生
16:55-17:00主持人串場
17:00-18:00YOYO家族LIVE秀
🟡「2026 台中親子音樂季」交通資訊：
📍自行開車（停車資訊）：
夏綠地公園附近有市政公園停車場、市政府地下停車場、惠來立體停車場、國家歌劇院停車場、新光三越或大遠百等付費停車場。
📍搭捷運：
搭乘台中捷運綠線至市政府站，出站後步行約15-20分鐘即可抵達。
📍搭公車：
搭乘 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 路公車，至「新光/遠百站」或「市政府站」下車，步行即可達。
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活動推出各項音樂主題闖關遊戲，每日下午 13:00 於闖關服務台發放限量闖關卡，完成任務即可獲得限量小禮「彩虹小馬客製貼紙」。另外，只要到現場填寫問卷，就能將限量獨家設計的「彩虹小馬娃包」帶回家。
兩天活動也將限量送出「彩虹小馬客製娃包」，每日下午 2 點於大會服務台開放填答問卷，完成後即可兌換，贈禮皆為限量、送完為止。而小農市集則規劃 19 個攤位，果汁、烤地瓜、爆米花、文創小物通通有。
🟡「2026 台中親子音樂季」主要資訊：
日期：4月11日～4月12日13:00～18:00
地點：夏綠地公園
官網：ACCUPASS
🟡「2026 台中親子音樂季」節目時間表：
📍4月11日(六)：
12:30-13:00迎賓曲
13:00-13:05 主持人開場
13:05-13:35立人國小國樂社
13:35-13:40 主持人串場
13:40-14:10 氣球達人宋俊霖
14:10-14:15 主持人串場
14:15-14:45 捌樓小吉他樂團
14:45-14:50主持人串場
14:50-15:10飛行者樂團
15:10-15:15主持人串場
15:15-15:45 樂福哥哥氣球小丑魔術
15:45-15:50 主持人串場
15:50-16:20 音樂雜技屋
16:20-16:25 主持人串場
16:25-16:55 李東勳Fingerstyle吉他演奏
16:55-17:00 主持人串場
17:00-18:00 YOYO地球寶貝大冒險、YOYO家族歡樂唱跳
12:30-13:00迎賓曲
13:00-13:05主持人開場
13:05-13:35江泓均
13:35-13:40主持人串場
13:40-14:10馬拉將踢飛
14:10-14:15主持人串場
14:15-14:45西西 CeCi.
14:45-14:50主持人串場
14:50-15:20加爾文 Garvin
15:20-15:25主持人串場
15:25-15:55馬戲之門
15:55-16:00主持人串場
16:00-16:20黑墨鏡樂團
16:20-16:25主持人串場
16:25-16:55Papi Bucket 巴奇先生
16:55-17:00主持人串場
17:00-18:00YOYO家族LIVE秀
📍自行開車（停車資訊）：
夏綠地公園附近有市政公園停車場、市政府地下停車場、惠來立體停車場、國家歌劇院停車場、新光三越或大遠百等付費停車場。
📍搭捷運：
搭乘台中捷運綠線至市政府站，出站後步行約15-20分鐘即可抵達。
📍搭公車：
搭乘 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 路公車，至「新光/遠百站」或「市政府站」下車，步行即可達。