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▲徐懷鈺（如圖）曾是唱片銷售百萬的歌手，因而有了平民天后的封號，但也曾經遭遇和過去經紀公司合約糾紛上的低潮期。（圖／滾石唱片提供）

平民天后徐懷鈺（Yuki）出道即巔峰，曾創下百萬銷量奇蹟，但她的演藝之路卻極其坎坷。她曾因拍戲重傷復健兩年，隨後更捲入合約糾紛遭到全面封殺，人生一度跌入谷底，甚至連200萬違約金都拿不出。現在她已走過重重障礙，近期也發行最新單曲〈幸好〉，MV裡回顧了她早年在咖啡廳、披薩店打工的身影，還有和小時候的自己對話，都讓她的故事再度成為話題。1998年徐懷鈺以首張單曲〈飛起來了〉一炮而紅，之後發了同名專輯《徐懷鈺》，亞洲銷量突破百萬張，包括翻唱韓國男團酷龍歌曲〈City escape〉的〈妙妙妙〉，還有歌曲〈向前衝〉皆紅遍大街小巷。當時她甚至紅到韓國，登上音樂節目舞台。然而，徐懷鈺在跨足戲劇演出時遭逢意外，2008年拍攝《幸福捕手》時不慎摔傷頸椎，導致她被迫休養復健近2年。2010年準備復出之際，卻與當時的經紀公司爆發合約爭議，公司指控她失聯違約。雖然徐懷鈺反指控遭到不當對待，但最終法院判定徐懷鈺敗訴，需賠償200萬元違約金。當時已2年沒工作的徐懷鈺，因無力償還百萬債務，曾求助資深藝人余天在立法院召開記者會，控訴經紀公司條約不公，並流淚表達想重回舞台的心願。經歷了漫長的沉潛與封殺陰霾，她並未放棄，積極轉往中國巡演、上綜藝節目，以實力一點一滴找回舞台。2024年底，她鈺終於推出睽違17專輯《光致·蛻變》，專輯名稱象徵她從痛苦中破繭而出。走出被封殺的黑暗期，再度回到歌壇。