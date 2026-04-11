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洛杉磯湖人隊今（11）日在主場迎戰鳳凰城太陽，陣中傳奇巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再次向世人證明什麼叫「不老傳奇」。在首節比賽中，詹姆斯便達成職業生涯第12000次助攻的驚人里程碑，成為NBA史上第四位達成此項壯舉的球員。除了傳球神技，他在進攻端的爆發力依舊驚人，此役同時刷新了個人加盟湖人以來的單季扣籃紀錄。在首節比賽中，詹姆斯展現頂級的傳球視野，妙傳給禁區長人艾頓（Deandre Ayton）上籃得分，正式將生涯總助攻數推進至12000次大關。他也成為NBA史上第4位達成這項神蹟的球員，目前歷史助攻榜前3名分別是名人堂傳奇史托克頓（John Stockton）、保羅（Chris Paul）以及基德（Jason Kidd）。湖人以及NBA官方隨即在社群媒體發文祝賀：「恭喜詹姆斯達成生涯12000次助攻里程碑！」在職業生涯的第23個賽季，詹姆斯場均依舊能貢獻7.1次助攻，持續刷新籃壇長青紀錄。除了傳球功力，詹姆斯的勁爆體能同樣讓人驚嘆。首節他無視對方防守完成一記勢大力沉的雙手暴扣，這也是他本季第96次扣籃。美國轉播單位隨即給出數據，本季的96次扣籃已超越詹姆斯過往在湖人隊的任何一個賽季，創下加盟洛城後的新高；他職業生涯的單季扣籃紀錄則是在2016-17賽季效力騎士隊時所創下的151次。湖人今日賽前戰績為51勝29敗，排名西區第4，但由於陣中核心里夫斯（Austin Reaves）與唐西奇（Luka Doncic）近期掛傷號，戰力略受影響。然而，詹姆斯展現領袖價值，首節不僅達成里程碑，更以背後妙傳與暴扣帶動全隊氣勢，助湖人在首節結束時領先太陽達15分。本場對手太陽隊目前位居西區第7，賽前戰績44勝36敗，本季表現出乎預料地頑強。湖人若能順利拿下此戰，將能鞏固西區前4的優勢，並迎接例行賽收官戰對陣猶他爵士的挑戰。