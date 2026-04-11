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華盛頓巫師隊在今（11）日以117：140慘敗給邁阿密熱火後，戰績來到慘不忍睹的17勝64敗，確定成為2025-26賽季NBA全聯盟戰績墊底的球隊。更令人震驚的是，這已經是巫師隊連續第3個賽季至少輸掉64場比賽，這項「連3季64敗」的紀錄超越了早期的溫哥華灰熊與重建時期的費城76人，成為NBA歷史上持續時間最長、程度最深的低迷期。巫師隊本季末的表現幾乎是「自由落體式」的崩盤，在過去的26場比賽中竟慘輸25場。更令人震驚的是，這已經是巫師連續第3個賽季至少吞下64場敗仗，這項數據寫下了NBA歷史上最漫長且低迷的紀錄。放眼聯盟歷史，即便是在草創初期艱辛的溫哥華灰熊，或是進入重建期的費城76人，都不曾經歷過「連3季64敗」的紀錄。這項數據反映了華盛頓重建之路的艱辛與深度。雖然團隊戰績令人心碎，但場上仍有讓華盛頓球迷欣慰的亮點。今日一役，年輕小將卡靈頓（Bub Carrington）火力全開轟下30分，展現了強大的得分天賦；另一名潛力核心庫利巴利（Bilal Coulibaly）也貢獻了25分。這對年輕雙星的成長，為巫師的漫長黑夜帶來了一絲曙光，也成為總管道金斯（Will Dawkins）手中少數可信賴的重建基石。雖然賽季以慘烈收場，但「墊底」也為巫師換來了最重要的選秀籌碼。隨著確定全聯盟戰績最差，巫師隊已鎖定選秀抽籤大會中狀元籤最低賠率的位置。這意味著巫師隊將擁有獲取狀元籤的最高機率，且「保底」能獲得前五順位的選秀權。對於巫師隊總經理道金斯（Will Dawkins）而言，漫長且痛苦的三年重建期已走到十字路口。現在全華盛頓的希望都寄託在選秀會上，期盼能藉此換回一位能夠真正扭轉乾坤的基石球員，帶領這支老牌球隊走出歷史性的黑暗期。