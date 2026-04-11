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中國領導人習近平昨（10）日在「鄭習會」的閉門會議裡，不只表示歡迎台灣農漁產品進入中國、台灣青年赴中發展外，還特別提到樂見中國民眾能自由、不阻礙地盡情遊寶島臺灣。對此，國民黨副主席張榮恭表示，不妨等等看吧，看中方考慮的結果。張榮恭說，吃飯不太容易深談一些具體的問題，但在跟中國溝通時，對於如何推動兩岸的經貿合作，要讓台灣獲得實利、實惠，國民黨有一再表達。而這也是習近平主張，相信大陸方面會有一些考慮，不妨等等看。上午國民黨主席鄭麗文離開下榻飯店時，被問到會不會期待中方釋放利多？鄭麗文笑說，「大家就跟我一樣，一起拭目以待！」針對中國給鄭麗文可能會給大禮包，陸委會副主委梁文傑表示，當時連胡會後，台灣農漁民花很多心血投資在譬如種鳳梨、釋迦，養虱目魚，結果被「養套殺」，隨時可能中斷，政府不希望再重複這樣的過程，會鼓勵農漁民「不要再落入這樣的陷阱」。陸委會主委邱垂正則認為，這20年來，觀光客也好、農產品也好，也都收回去了，「我們還要重蹈覆徹嗎？」