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台東知本往荒野陸橋上今（11）晨4時30分許發生碰撞車禍，一輛BMW轎車疑似因超車不慎，擦撞前方小貨車，導致小貨車失控撞擊護欄，現場車輛零件、雜物散落一地。警方趕抵現場時，小貨車女駕駛受傷被送醫，而肇事的BMW駕駛則是逃逸無蹤，車主被警方找到時宣稱「緊張到回家喝酒壓驚才睡覺」，警方仍依此開罰。據了解，車禍是發生在今早4時30分左右，車輛零件及小貨車上農產品散布在百公尺路邊，自小貨車體已到護欄旁，其上棚架與後斗與車體分家，小貨車成了「敞篷車」，車斗農產品散落一地，疑似超車不慎的BMW則在小貨車前方數十公尺處，整車也受損，現場一片狼藉，農產品及車輛零件散落百公尺。整起車禍所幸無人員重大傷亡，僅小貨車女駕駛頭、頸部明顯外傷疼痛，意識及呼吸正常，送醫後並無重大傷勢。警方調查，疑因後車自小客在超車時未注意與前車距離，貼著前方小貨車超車，卻撞及小貨車左後側，兩車疑似因此旋轉、撞及護欄才停下。BMW肇事駕駛事後卻未留在現場，被友人接走。警方依車籍資料迅速找上門時，卻發現他身上有濃厚酒味，並表示：「就是車禍後太緊張，回到家後就喝酒壓驚睡覺」。警方指出，根據《道路交通管理處罰條例》第35條第4項規定，「肇事後、酒測前，本來就不能喝酒」，因此對其處以新台幣18萬元罰款，詳細肇事原因持續調查中。