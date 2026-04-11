根據外媒指出，YouTube Premium美國價格正式調漲，新用戶已套用新方案，既有訂戶也將自2026年6月7日起的帳單週期陸續生效。其中個人方案從13.99美元，約444元台幣，漲到15.99美元，約508元台幣，家庭方案更一口氣調高到26.99美元約857元，雖然目前台灣Premium用戶維持原本價格，但是否會跟進，也讓用戶挫咧等。
YouTube近日已向美國用戶發出價格調整通知，這次Premium方案幾乎全面上修。外媒指出，個人方案月費由13.99美元調升至15.99美元，家庭方案則從22.99美元漲到26.99美元，Premium Lite也從7.99美元漲至8.99美元；學生方案同樣上調1美元。新價格已先套用新申辦用戶，現有訂戶則會從6月帳單週期開始反映。
官方漲價原因：維持服務品質、支持創作者
對於這波漲價，YouTube對外表示，美國此次是自2023年以來首度調整Premium價格，主因是希望持續提供高品質體驗，並支持平台上的創作者與藝人。官方也提到，Premium會員最看重的功能仍包括免廣告觀看、背景播放，以及YouTube Music龐大的音樂庫。
台灣現在還沒漲 但就怕「還沒輪到」
目前台灣YouTube Premium月費方案包括個人199元、雙人299元、家庭479元、學生119元，另有Premium Lite 119元可選。YouTube尚未宣布台灣同步調整價格，不過台灣用戶之所以特別敏感，原因就在於YouTube過去已曾調整其他海外市場費率。外媒提到，YouTube在2024年底就曾擴大調整部分國際市場價格，因此這次美國先漲，也讓外界開始關注台灣會不會成為下一波。
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官方漲價原因：維持服務品質、支持創作者
對於這波漲價，YouTube對外表示，美國此次是自2023年以來首度調整Premium價格，主因是希望持續提供高品質體驗，並支持平台上的創作者與藝人。官方也提到，Premium會員最看重的功能仍包括免廣告觀看、背景播放，以及YouTube Music龐大的音樂庫。
台灣現在還沒漲 但就怕「還沒輪到」
目前台灣YouTube Premium月費方案包括個人199元、雙人299元、家庭479元、學生119元，另有Premium Lite 119元可選。YouTube尚未宣布台灣同步調整價格，不過台灣用戶之所以特別敏感，原因就在於YouTube過去已曾調整其他海外市場費率。外媒提到，YouTube在2024年底就曾擴大調整部分國際市場價格，因此這次美國先漲，也讓外界開始關注台灣會不會成為下一波。