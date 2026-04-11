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效力於舊金山巨人的韓國球星李政厚，在經歷開季低迷後今（11）日終於有突破性的表現。在客場對陣巴爾的摩金鶯的比賽中，李政厚單場揮出兩支長打，包括球迷期待已久的本季首轟，率領巨人隊以6：3擊敗對手，強勢奪下三連勝。賽後多家韓國媒體紛紛以「大家都在等！」、「終於爆發了！」、「再次吹起強風」等激動的標題慶祝李政厚回溫的打擊手感。李政厚在此役之前陷入嚴重的低潮，本月打擊率僅0.083。今日他以先發第6棒、右外野手身分出賽，首打席便展現火燙的打擊手感，面對金鶯強投巴茲（Shane Baz）時，將一顆時速96.9英里（約155.9公里）的Sweeper直接推向左外野線邊，打出賽季第2支二壘安打。雖然5局上的二、三壘有打點機會時，李政厚在滿球數下遭到三振，但他很快就在7局上完成自我救贖。比賽進入第7局，巨人在4：1領先且2人出局的情況下，李政厚對決金鶯左投拉凱特（Nick Raquet）。在0好2壞的球數優勢下，李政厚鎖定一顆時速82.7英里（約133.1公里）的橫掃球，以102.1英里（約164.3公里）的驚人擊球初速，將球送出右外野牆外。這發2分砲飛行距離達361英尺（約110公尺），不僅是他本季的首轟，更是自4月1日對戰教士隊後的首度單場出現2支以上安打的表現。此役過後，李政厚的打擊率從0.143回升至0.174，長打率與OPS也大幅提升。面對李政厚的復甦，韓國媒體紛紛以熱血標題進行報導，包括《再次吹起「強風」！李政厚打破沉默，對陣金鶯轟出賽季首轟》、《沉默結束！李政厚咆哮了⋯終於賽季1號全壘打＋複數安打達成》、《大家都在等這球！李政厚賽季首轟爆發！》。除了李政厚的火力支援，巨人的投打戰力也全面復甦。先發投手魯普（Landon Roupp）主投6局僅失1分，繳出優質先發；強打阿達梅斯（Willy Adames）也貢獻一發陽春砲，全隊全場揮出 12 支安打。巨人隊在贏得這場勝利後，戰績來到6勝8敗，雖然目前仍居國聯西區第 5，但與龍頭洛杉磯道奇的勝差已縮小至4場。