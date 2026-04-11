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台北市南港區成功橋下昨（10）日下午發生一起離奇死亡車禍，一名23歲簡姓男子因不明原因倒臥在松河街車道上，隨後遭一輛行經的自小貨車直接輾過。警消接獲民眾報案趕抵現場時，發現簡男頭部重創，已無生命跡象，明顯死亡，並未送醫。南港分局表示，10日下午3點多接獲民眾報案，指稱松河街東往西方向、成功橋下方發生交通事故。一名47歲游姓男子駕駛自小貨車行經該處時，疑似因視線不佳或未注意路況，直接輾過倒臥於路中央的23歲簡姓男子。救護人員抵達現場時，簡男傷勢嚴重且已無生命跡象，詳細事故原因及被害人倒臥路中之動機仍待進一步釐清。據了解，游男疑似受到橋墩陰影產生的視線死角影響，加上未注意車前狀況，完全沒發現路面上躺著一個人，導致左側車輪直接從簡男身上輾過。游男向警方供稱，當時車速正常，但因為簡男當時是橫躺在馬路上，從駕駛座的角度看去宛如路面起伏，等感覺到車輛劇烈彈跳後停車察看，才驚覺闖大禍了。南港分局說明，事故發生後員警立即對肇事的游姓駕駛進行酒精濃度檢測，確認其並無飲酒反應，排除了酒駕肇事的可能性。現場由專責小組完成採證，後續相關肇事責任部分將交由交通警察大隊進行專業分析與研判。南港分局提到，全案目前已偵結，將游姓駕駛依過失致死罪嫌移請士林地檢署偵辦。