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洛杉磯道奇隊日本巨星大谷翔平（Shohei Ohtani），在台灣時間11日主場迎戰德州遊騎兵隊的戰役中，親手完成了一幕足以讓全球棒壇窒息的歷史奇蹟！大谷翔平在比賽5局下，面對遊騎兵隊強投洛克（Kumar Rocker）揮出安打，正式宣告大谷翔平以連續44場比賽上壘的神蹟，粉碎了由日本傳奇鈴木一朗於2009年所創下的43場上壘紀錄，正式登基成為大聯盟史上旅美日本球員的最強第一人。這場比賽的焦點全鎖定在紀錄的更迭上。大谷翔平在賽前已成功追平鈴木一朗於2009年4月至6月間寫下的連續43場上壘紀錄。今日面對擁有極強壓制力的洛克（Kumar Rocker），大谷在前兩個打席雖未能建功，但在5局下第3打席的窒息時刻，他精準鎖定球路擊出右外野滾地安打。這記安打不僅讓他跨越了「朗神」長達17年的屏障，更讓道奇體育場瞬間瘋狂，歷史的指針在此刻正式轉向大谷時代。大谷翔平的野心顯然不僅止於日本第一。目前在粉碎了鈴木一朗的紀錄後，他已將目標鎖定在洛杉磯道奇隊隊史天花板。回溯1954年，道奇傳奇施耐德（Duke Snider）曾寫下連續58場上壘的恐怖紀錄，大谷目前僅差14場即可追平。更令人期待的是，大聯盟史上最神聖的「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）於1949年創下的84場連續上壘紀錄，大谷雖然還有40場的差距，但在目前的狀態下，並非完全不可能突破。