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▲Joeman才說自己有潔癖，隨後又說自己可以不洗澡躺床。（圖／Joeman YouTube）

Joeman床上吃東西還抖屑 網友驚呼行為超矛盾

▲除了不洗澡躺床，Joeman還會在床上吃餅乾後把餅乾屑推到地上。（圖／Joeman YouTube）

5萬元名牌襯衫曝光 邀員工躺床忍不住吐槽

▲建文（右）跟Joeman的互動，讓不少粉絲看完都覺得自然、有趣。（圖／Joeman YouTube）

百萬YouTuber Joeman近日邀請員工建文入住新莊豪宅拍攝影片，除了開箱居住空間，也大方分享個人日常習慣，不過他自稱擁有潔癖、對環境整潔要求極高，卻在影片中透露自己回家後常直接躺上床，甚至會在床上吃東西，讓不少網友直呼「反差太大」，這段分享曝光後迅速在網路掀起討論。Joeman在影片中坦言，自己有時回家並不會先洗澡，而是直接躺在床上看電視，甚至會邊吃東西邊休息，吃完後還會將食物碎屑撥到床下，交由掃地機器人清理ㄝ這樣的習慣與他口中的潔癖形象形成強烈對比，讓不少觀眾留言表示難以理解，認為「愛乾淨卻這樣生活」相當衝突，也引發網友對「潔癖定義」的熱烈討論。除了臥室習慣引發關注，Joeman的廚房使用狀況同樣成為焦點，他透露自己幾乎不下廚，平時頂多進廚房拿飲料或水，當建文想親自下廚做炒飯時，卻發現冰箱連基本食材都沒有，最後還得透過外送購買雞蛋，此外，Joeman家電磁爐上堆滿各式物品，完全無法直接使用，甚至需要先清空空間才能開始料理，讓整個廚房顯得更像儲物區而非烹飪場所。影片中，Joeman也分享自己的穿搭收藏，拿出一件價值約5萬元的精品品牌花襯衫讓建文試穿體驗，他提到這件衣服是在過去身形較圓潤時期購入，如今風格已逐漸轉向簡約低調，更偏好素色單品。影片最後，Joeman甚至邀請建文一起躺在床上拍攝，讓對方當場笑翻，建文甚至吐槽：「好GAY！」忍不住吐槽企劃「太奇妙」，2人自然互動也讓不少網友留言打趣，甚至有人開玩笑祝福「感情長久」，讓整體氣氛更加輕鬆。