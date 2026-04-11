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▲杜蘭特（Kevin Durant）關鍵時刻持續扮演終結者角色，搭配申京（Alperen Sengun）的全能策應，成為火箭攻勢升級的雙核心關鍵。（圖／路透／達志影像）

▲湯普森（Amen Thompson）攻防全面進化，加上賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）等角色球員發揮，讓火箭整體戰力大幅提升、季後賽威脅性倍增。（圖／美聯社／達志影像）

西區季後賽形勢變化多端，非常有趣，湖人下，火箭上。一個月前我會告訴你，西區季後賽最軟的就是火箭，季後賽第一輪誰都想挑火箭打，火箭空有天賦、滿滿球星、實力強大，但他們就是不像雷霆、馬刺那麼穩定具有相當主宰力，更不像金塊如此讓人害怕。一支健康完整湖人都會讓人擔心一下，但現在湖人同時失去兩名明星級後衛Luka Doncic+Austin Reaves，兩名湖人後場持球大核傷停至少4-6周，季後賽第一輪前都無法歸隊。湖人現在只靠NBA最老球員41歲「全力詹」LeBron James獨立帶隊，季後賽毫無可能。火箭整季打下來沒有什麼讓人擔心害怕的地方，三分不穩、防守退化、進攻艱澀，火箭就是不斷讓Kevin Durant單打再單打，或是球員自己打。沒錯，火箭鐵血防守教練Ime Udoka執教表現和風格就是這麼簡單，硬操主力，一旦少了防守快速反擊，火箭進攻和流暢度就非常難看。但西區季後賽形勢在變，過去兩周火箭打出一波8連勝，例行賽51勝達標，開始引起各種關注。第一得分手前鋒Kevin Durant打得就像關鍵殺手，中鋒Alperen Sengun根本就是擁有各種神奇魔法控球中鋒，白人射手Reed Sheppard四月分三分命中率高達5成1，每場投進3.8個三分球(場均出手7.4個三分，命中3.8球)，防守鐵柙Amen Thompson一再進化，他從來不是什麼持球大核，但場均18分、7.8籃板、5.3助攻，穩定輸出完美控場，極具說服力。兩周前西區季後賽每隊都會挑火箭打，但現在情勢在變。雷霆、馬刺、金塊狀況和臨場依舊優於火箭，但火箭現在打得非常出色，凝聚力和緊迫感十足，防守極具殺傷力，進端也逐漸打出流暢體系，這一點從側翼鋒線Jabari Smith Jr.、Tari Eason、Josh Okogie三名主力逐漸打出「存在感」可以看見火箭進攻端的改變。Jabari Smith Jr.空間拉出來，出手更有自信，Tari Eason的無球和掩護跑動接應，屢屢成為改變節奏板凳奇兵，Josh Okogie是典型防守尖兵，針對性極強，防守、對位、無限換防極為強硬，成為火箭輪換極重要基石。角色球員的存在感和攻防效率提升，為Kevin Durant和Alperen Sengun雙核解套+解放空間，Reed Sheppard愈來愈熟悉投籃、控球、攻擊節奏，火箭正在季後賽前變成一支非常難纏球隊。現在的火箭可以緊咬比分，打出膠著戰局，並在決勝期改變比賽，扭轉一個系列賽情勢。火箭整季確實都沒有打出天賦該有的表現，也沒有得到足夠尊敬和重視，但最近一個月火箭悄悄「獨自升級」，那種氣勢和內蘊實力，有機扭轉西區季後賽第一輪或第二輪結果。雷霆、馬刺、金塊仍是西區最好三支爭冠球隊，但火箭正在改變這一切。西區季後賽第一輪別挑火箭，這支火箭已經不再是軟柿子。