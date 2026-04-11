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中華職棒「黃衫軍」中信兄弟開季狀況不盡理想，昨（10）日以2：4不敵樂天桃猿，開季8戰吞下7敗，為隊史第2快開季吞7敗，若兄弟今日再輸，開季9戰8敗將改隊史最速8敗的紀錄，原紀錄為1997年賽季的10戰8敗，聯盟紀錄則是1995年賽季俊國熊開季8連敗。兄弟前8戰僅得22分，場均2.75排名倒數第2，團隊防禦率4.40排名聯盟墊底。兄弟前役前3局與桃猿戰成1：1平手，不過在4局下、5局下各失1分，雖然在6局上靠著連續安打追回1分，但7局上又因安打、失誤失掉1分，終場就以2：4不敵桃猿，開季8戰僅拿1勝、吞下7敗，持續在聯盟墊底。兄弟8戰吞下7敗，已經是隊史第2差的紀錄，前次是1999年的開季7連敗，今日兄弟持續作客桃猿，推出洋投勝騎士止敗，若兄弟今日再輸，將以開季9戰8敗改寫隊史開季最速8敗的紀錄，隊史紀錄為1997年開季10戰8敗，至於聯盟紀錄則是1995年賽季俊國熊開季8連敗。過去8場比賽，兄弟團隊打擊率2成44，排名聯盟第2，但團隊得點圈打擊率1成78，只贏過樂天桃猿，團隊過去8場得22分、單場最高4分，場均2.75排名聯盟第5，只贏過桃猿的場均2.37分；團隊投手防禦率5.07為聯盟墊底，先發投手防禦率4.40、後援投手防禦率6.11皆敬陪末座。勝騎士本季傷癒復出，4月1日曾對味全龍先發6局失1分，最終無勝敗紀錄，防禦率1.50。生涯與桃猿交手7場，拿下2勝2敗，對戰防禦率2.53。桃猿則是由新生代土投曾家輝掛帥，4月3日對富邦悍將先發，繳出5局失1分10K、防禦率1.80的高水準表現。曾家輝生涯從未交手過兄弟，今日將是首次碰頭。