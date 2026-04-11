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▲蔡英文與高雄市長陳其邁、高雄市長參選人賴瑞隆合體。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

「爬山熱潮」延燒！前總統蔡英文今（11）日南下，與高雄市長陳其邁、高雄市長參選人賴瑞隆合體，並赴高雄果嶺自然公園健行並野餐。蔡英文在野餐時直指陳其邁不敢吃香菜，隨後更發文嗆陳其邁，「我跟賴瑞隆是香菜派，陳其邁不敢吃香菜，令人遺憾」；陳其邁隨即反擊「不是不敢吃，是捍衛食物本來的美味！」蔡英文近日狂揪民進黨籍首長參選人爬山，引起外界關注。蔡英文今天清晨6點就搭乘高鐵南下前往高雄，與賴瑞隆、陳其邁一同赴果嶺自然公園健行並野餐。蔡英文笑稱，原先規劃要爬山，但在陳其邁建議下改到果嶺公園，看到綠意盎然的優美景色「直接給過」，本來覺得走的不過癮，但看到賴瑞隆準備滿滿在地美食，也大讚高雄人豪爽好客、準備用心。陳其邁指出，佔地70公頃的果嶺自然公園不只是市民共享的公園，更是建立高雄邁向淨零城市、永續發展的關鍵里程碑，並向世界展現高雄的生命力與宜居價值；這樣的蛻變，也代表高雄持續向前、穩健接續的發展軌跡。活動中，賴瑞隆特別準備多款高雄青創品牌點心並逐一介紹，包括檸檬蛋糕、愛玉冰飲、烏魚子軟法等，蔡英文品嚐後頻頻點頭稱讚；賴瑞隆也端出蔡英文喜愛的滷鴨翅，並送上來自內門的新鮮香菜花生糖，讓嗜吃香菜聞名的她笑開懷，而非香菜派的陳其邁則露出逗趣的表情，氣氛輕鬆愉快。賴瑞隆表示，高雄擁有許多充滿創意與活力的青年朋友，在陳其邁市府團隊努力下，城市持續進步轉型，不僅產業升級，也逐步打造更優質的生活環境。他強調，未來將持續推動青年創業協助、品牌行銷與資源整合，並推動結合永續生態與運動休閒機能的宜居建設，讓更多年輕人能勇敢逐夢，使各領域的興趣都能成為志業，讓夢想在高雄落地生根。健行途中，吸引不少民眾索取合影及簽名，更有人大喊「小英我愛妳」。蔡英文熱情的逐一詢問沿途民眾是哪裡人，若是遇到外縣市的立即化身「高雄推廣大使」，喊話「要運動的都來高雄」。蔡英文最後也喊出「這次路線安排的太短了」，使陳其邁及賴瑞隆連連苦笑，有趣互動逗樂現場眾人。