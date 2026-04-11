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▲迪麗熱巴在《白日提燈》中飾演鬼王賀思慕，雖然片酬高、服裝造型也精緻，戲的評價和熱度卻是開高走低。（圖／Disney+提供）

▲《白日提燈》砸1億搞特效卻口碑慘淡，迪麗熱巴（左）跟陳飛宇（右）被嫌無CP感。（圖／摘自白日提燈官方微博）

▲迪麗熱巴在《白日提燈》被稱某些角度臉凹顯老。（圖／翻攝自微博）

「新疆第一美」迪麗熱巴主演《白日提燈》，片酬號稱高達4000萬人民幣（約合台幣1.86億），雖然賺飽了荷包，代價卻也相當大，因為過去她是古裝劇的票房保證，近來演出的《安樂傳》、《利劍·玫瑰》等劇，反應未如預期，本來期望大製作能帶來新的高峰，沒想到開高走低，評價一路下墜，她甚至被嫌在男主角陳飛宇旁邊顯老。該劇宣傳活動上，迪麗熱巴和張儷當眾上演背後抱、襲胸等撩人橋段，效果竟然很吸睛，網友建議她不如拍GL劇求突破。迪麗熱巴的演藝事業因《白日提燈》露出陷入瓶頸的危機，她似乎很難開發在古裝偶像劇之外的其他戲路、劇種，《利劍·玫瑰》原是她想挑戰寫實角色、生活化演出的轉型之作，沒想到反應平平，她也被認為「偶像包袱」仍很重，且在老戲骨面前演技顯得單薄。《白日提燈》算是她最拿手的劇種，也砸重金打造，偏偏她和陳飛宇被詬病CP感不足，嚴重影響全劇口碑，連在活動上演出情挑張儷的片段，都被認為比與陳飛宇有火花很多，才會有人建議她挑戰GL。當然以中國目前的審查尺度，GL劇絕對不可能有大製作，引起的話題對於演藝事業是加分還是扣分也很難講，不過至少絕對能夠大扭轉迪麗熱巴的角色戲路，她過去詮釋演傻白甜或是古裝偶像劇裡的虐戀十分拿手，網友認為她其實長相有「冷艷御姐」的味道，如果能轉型扮演GL劇的霸總，應該可以帥出新高度，有可能讓她的路線再突破。迪麗熱巴當天露出勾魂的眼神，從背後伸手滑過張儷的胸前、套著她的脖子，張儷原先露出害怕的表情，一回頭看到她就忍不住笑場，不過短暫的對手互動，已經讓粉絲大讚：「誰看了不心動？」敲碗兩人來齣GL劇，直呼：「不用再試了，這對真的有市場！」比起迪麗熱巴近期和男星演CP卻缺乏火花，她的GL演出讓人更加期待，只可惜在中國現在恐怕很不容易達成。在《白日提燈》中，迪麗熱巴一人分飾3種不同的性格與面貌，表演很賣力，倒是顏值出現負評，有人稱某些角度驚現她的雙頰凹陷兼淚溝現形，劇中鬼王偽裝少女時的需要有俏皮、靈動並帶點裝出來的青澀，網友認為她的演出有些違和，部分粉絲擔心她的事業持續停滯在瓶頸階段，甚至都開了「還有甚麼題材能拯救迪麗熱巴」的討論。不管是破釜沉舟去演GL劇，還是讓影迷急到為了挽救她的事業開話題，迪麗熱巴這陣子的低潮，應該有目共睹。