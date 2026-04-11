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國民黨主席鄭麗文昨（10）日上午11點在北京人民大會堂的東大廳與中國領導人習近平見面，展開「鄭習會」，她並在談話中重申「堅持九二共識、反對台獨」，而一場鄭習會，也引起外界對於中國將鄭麗文矮化的質疑。對此，政經評論員吳嘉隆指出，國民黨不爭取台灣選民的諒解，卻忙著去找習近平，這樣是能為台灣爭取到什麼？鄭麗文應該早有心理準備，會被降格處理。吳嘉隆今發文分析指出，鄭麗文自己應該有心理準備，就是被習近平降格處理，甚至於被羞辱。說好聽一點，就是中共在試探鄭麗文能忍耐到什麼程度，讓中共可以擠她的牙膏到什麼程度。不過，這樣也好，就讓習近平盡情表演吧，讓台灣選民對國民黨的性質看得更清楚一些。吳嘉隆認為，國民黨已經失去信心，不去努力爭取台灣選民的諒解，卻忙著去找習近平，去尋求他的諒解。國民黨難道真的以為這樣的來聽訓話的場合，在習近平面前拼命陪笑臉的場合，會為台灣爭取和平，讓中共放棄對台灣的野心？一個被習近平看不起的國民黨，能為國民黨爭取到什麼嗎？又能為台灣爭取到什麼嗎？習近平連川普都沒放在眼裡，他會把鄭小姐放在眼裡？台灣選民並不笨，一切都看在眼裡了。