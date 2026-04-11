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國民黨主席鄭麗文昨（10）日上午11點在北京人民大會堂的東大廳與中國領導人習近平見面，展開「鄭習會」，她並在談話中重申「堅持九二共識、反對台獨」，而一場鄭習會，也引起外界對於中國將鄭麗文矮化的質疑。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，葉耀元今發文指出，肢體語言會說話，習近平見到鄭麗文看起來不是很開心，關於這件事他有幾句公道話：首先，這場會面其實重點是給美國壓力，讓美國認為台灣有可能會走向親中反美的路線。不過習近平自己知道，見了鄭麗文其實也沒辦法改變兩岸的現狀，他更不想被綁在鄭麗文談的和平框架中，畢竟對習近平與中共政權來說，他們對台灣唯一的目的就是拿下它。再者，葉耀元認為，鄭麗文其實只代表國民黨的一種路線，而中共很清楚的知道他們的路線不是主流路線，也不是台灣民意的代表。所以見面歸見面，但其他給鄭麗文的排場就很low。這其實是已經在給國民黨下馬威，給這些人難看了。國民黨這些親中人士拿自己的熱臉去貼人家的冷屁股，還自以為是的大肆宣傳。這不僅僅是個笑話，更會對國民黨期中選舉造成負面的影響。因為核心的問題很簡單：請問習近平有給了鄭麗文什麼和平承諾呢？