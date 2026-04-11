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鄧紫棋演唱會才唱2天爆亂象！工作人員開嗆螢光棒小偷

其實演唱會主辦方發放的螢光棒，在演唱會散場之後是「不能帶走的」

▲鄧紫棋演唱會提供歌迷螢光棒其實是不能帶走留念的，結果有不少歌迷偷渡帶走，讓人感到非常傻眼。（圖/Threads）

演唱會螢光棒不能帶走常有的事！歌迷請發揮公德心

主要原因是這些螢光棒都是有「中控」設定，可以統一控制歌迷拿在手上揮舞時的顏色以及特效

▲演唱會螢光棒有些會直接送歌迷，有些則是看完演唱會要歸還不得帶走，各個主辦單位有自己的規定，請歌迷遵守規定。（圖/記者張嘉哲攝）

香港天后鄧紫棋近日登上大巨蛋開唱，總計四場演出才剛過一半，結果就爆出亂象，演唱會現場發放的應援螢光棒在離場後必須要歸還，結果有許多歌迷趁著工作人員不注意依舊堅持帶走，讓許多歌迷表示：「真的不要這麼丟臉....偷帶走還被發現。」也有工作人員表示：「有些歌迷水準實在很低，就已經說不能帶走螢光棒了，不要造成別人的困擾好嗎？」鄧紫棋從4月9日（四）開始一連在大巨蛋舉辦四場演唱會，場場完售，昨10日第二場演出也完美落幕，有行走CD之稱的鄧紫棋帶來許多經典歌曲，讓歌迷聽得如癡如醉，現場震撼力十足，好評不斷。不過有歌迷卻發現，，但已經有許多歌迷在散場時發現仍有人投機取巧偷偷帶出場，甚至已經在蝦皮上面兜售，讓許多歌迷感到非常傻眼。連演唱會工作人員都不忍表示：「有些歌迷水準實在很低，工作人員都喊到破喉嚨，這次鄧紫棋跟上次王心凌都看到有人偷帶走，真的不要造成別人困擾。」雖然知道歌迷想要把螢光棒帶回家留作紀念，但如果演唱會官方就已經有明訂螢光棒不能帶走，那就請歌迷發揮公德心，看完演唱會把螢光棒歸還。《NOWNEWS》記者在2024年10月到台北小巨蛋觀看王心凌演唱會時，當時螢光棒也是不能帶走的，但出場後卻看到有歌迷手上還拿著螢光棒，感到非常的驚訝，因為散場時工作人員真的是喊破喉嚨：「螢光棒要歸還不得帶出場。」還是有歌迷不聽勸。除了鄧紫棋之外，其實像是薛之謙演唱會的螢光棒也是不開放帶走，，為了確保每個入場的歌迷都有最佳體驗，希望人人有螢光棒也能統一發出相同的顏色。如果你是鄧紫棋最後兩場入場的觀眾，麻煩看完演唱會不要再將螢光棒順手帶走，發揮公德心，給大家有美好的觀賞演唱會體驗。