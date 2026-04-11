金曲歌王蕭煌奇今年1月驚喜升格人夫，婚後生活一直備受外界關注。近日他受邀為屏東經典音樂品牌「黑膠時代曲」擔任壓軸嘉賓，接受主辦單位訪問時大方放閃，親自揭開與嬌妻的房內祕密，透露兩人每天睡前都會進行甜蜜的交流，每晚都要在床邊說悄悄話，分享感謝與道歉，超級閃。
睡前一定要聊天！蕭煌奇曝婚姻經營祕訣：有快樂有反省
蕭煌奇這次受邀參加屏東6月音樂盛事，被問到新婚生活的經營之道，他一改低調個性，笑得燦爛。他羞澀表示：「剛新婚還不好意思分享太多祕訣，但可以說的是，我們每天睡前都會聊彼此一天的點滴。」
他表示，夫妻倆非常重視溝通，睡前的悄悄話時間裡「有感謝、有道歉，也有快樂與反省」。坦誠相對的互動，讓兩人的感情在婚後持續升溫。擁有〈你是我的眼〉、〈末班車〉等代表作的他，也預告將帶著幸福感，在6月28日的壓軸演出中，為歌迷獻上最動人的情歌。
歌后張秀卿、趙詠華接力開唱！導聆人有朱海君和吳建恆
除了蕭煌奇的幸福壓軸，金曲歌后張秀卿將於5月10日率先在恆春文化中心打頭陣。身為恆春女兒的她，特別推薦了鴨肉冬粉、綠豆蒜等在地美食，邀樂迷來聽歌兼旅遊。緊接著6月27日由趙詠華登場，她將圍繞「First Love」主題，用黑膠特有的細膩音色帶領樂迷重回初戀時光。張秀卿場的導聆人是朱海君，趙詠華場次的導聆人為吳建恆。
蕭煌奇對屏東演出相當期待，他笑說屏東有「熱情直接的居民、新鮮大塊的海鮮」，是他印象最深刻的地方。蕭煌奇場次的導聆人為羅文裕。「黑膠時代曲」門票已在OPENTIX正式開賣。
🎵 2026 黑膠時代曲－系列音樂會資訊
【第一場】
我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭煌奇這次受邀參加屏東6月音樂盛事，被問到新婚生活的經營之道，他一改低調個性，笑得燦爛。他羞澀表示：「剛新婚還不好意思分享太多祕訣，但可以說的是，我們每天睡前都會聊彼此一天的點滴。」
他表示，夫妻倆非常重視溝通，睡前的悄悄話時間裡「有感謝、有道歉，也有快樂與反省」。坦誠相對的互動，讓兩人的感情在婚後持續升溫。擁有〈你是我的眼〉、〈末班車〉等代表作的他，也預告將帶著幸福感，在6月28日的壓軸演出中，為歌迷獻上最動人的情歌。
歌后張秀卿、趙詠華接力開唱！導聆人有朱海君和吳建恆
除了蕭煌奇的幸福壓軸，金曲歌后張秀卿將於5月10日率先在恆春文化中心打頭陣。身為恆春女兒的她，特別推薦了鴨肉冬粉、綠豆蒜等在地美食，邀樂迷來聽歌兼旅遊。緊接著6月27日由趙詠華登場，她將圍繞「First Love」主題，用黑膠特有的細膩音色帶領樂迷重回初戀時光。張秀卿場的導聆人是朱海君，趙詠華場次的導聆人為吳建恆。
蕭煌奇對屏東演出相當期待，他笑說屏東有「熱情直接的居民、新鮮大塊的海鮮」，是他印象最深刻的地方。蕭煌奇場次的導聆人為羅文裕。「黑膠時代曲」門票已在OPENTIX正式開賣。
🎵 2026 黑膠時代曲－系列音樂會資訊
【第一場】
- 演出歌手： 張秀卿
- 演出日期： 2026 年 5 月 10 日
- 演出時間： 下午 3 點 30 分
- 演出地點： 恆春文化中心
- 演出歌手： 趙詠華
- 演出日期： 2026 年 6 月 27 日
- 演出時間： 下午 3 點 30 分
- 演出地點： 屏東演藝廳
- 演出歌手： 蕭煌奇
- 演出日期： 2026 年 6 月 28 日
- 演出時間： 晚間 6 點
- 演出地點： 屏東演藝廳 音樂廳