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洛杉磯道奇在經歷客場六連戰後，回到主場迎戰德州遊騎兵。大谷翔平今日正式打破「朗神」鈴木一朗最長上壘紀錄，而道奇打線方面靠著當家三壘手蒙西（Max Muncy）擊出單場三響砲的超狂成績，以及近況火熱的帕赫斯（Andy Pages）八局開轟，為道奇奠定勝基，終場以7：8氣走游騎兵，收下系列賽的第一勝。大谷翔平前兩打席吞下一次三振，第三打席敲出右外野滾地安打，正式超越鈴木一朗先前創造的紀錄，締造連續44場上壘，成為日本球員最長紀錄。後面兩打席大谷敲出內野飛球出局與獲得敬遠，此戰留下4打數1安打，賽後打擊率0.265、攻擊指數0.875。道奇此戰先靠著蒙西的陽春砲先馳得點，雖然先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）遭到游騎兵打線狙擊，合計六局的投球中被擊出兩發全壘打，道奇比賽前段雖然落後，但靠著五局金慧成的高飛犧牲打追回分數，六局在靠著帕赫斯關鍵二壘安打攻下超前分。九局道奇推出守護神迪亞茲（Edwin Diaz）關門，結果他先遭到卡特（Evan Carter）兩分砲狙擊，接著又遭連續安打被追平，吞下本季首次救援失敗。九局下比分被追平的洛杉磯道奇，前兩棒史密斯（Will Smith）、弗里曼（Frederick Freeman）皆遭到遊騎兵守護神三振，輪到蒙西的打擊，打擊狀況火燙的他，面對對手一顆失投的滑球，一棒將球送出大牆，用全壘打跟對手說再見。