我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨在三重向日葵廣場舉辦新北誓師大會。（圖／記者邱曾其攝）

▲民眾黨在三重向日葵廣場舉辦新北誓師大會。（圖／記者邱曾其攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（11）日在新北三重舉辦投入新北市長選戰後首場戶外造勢活動。針對與國民黨新北市長參選人李四川的整合，黃國昌表示，在4月底以前應該會有答案。黃國昌今日下午在三重向日葵廣場舉辦新北誓師大會，並於會前受訪。針對與李四川團隊藍白合的進度，黃國昌表示，他跟李四川這邊一直保持非常順暢，而且善意的互動跟溝通。這個善意的互動跟溝通其實一直在持續的進行當中，接下來的君子之爭，相信也會讓台灣社會看到用政見、用理念來訴諸人民的支持，而不是透過漫罵或者是仇恨的方式。這個是他跟川伯一致的共識。他相信跟中國國民黨那邊的整合，相信在4月底以前應該會有答案。針對立委王義川評論一週只有一個行程太少，黃國昌表示，其實每一個候選人他都有他自己規劃的行程節奏。對他來講，政見可以說是重中之重，可以是負責任的向新北市民提出自己的政策願景跟藍圖。那至於說其他在鄰里社區之間的拜訪，那包括走攤的部分，也是持續的在進行。黃國昌說，對王義川的評論都尊重，「可能對他來講，上政論節目才是比較重要的事吧。」