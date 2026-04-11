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邁阿密熱火後衛泰瑞·羅齊爾（Terry Rozier）2023年效力黃蜂期間涉賭，疑故意傷退，去年10月被聯邦體育賭博正式調查，且羅齊爾停賽期間，熱火仍需持續支付羅齊爾高達2660萬美元年薪。球團如今正式出手止血，於昨（10）日決定與羅齊爾分道揚鑣。據美媒報導，球團將完成裁員，在附加賽前騰出關鍵名額。例行賽進入尾聲，各隊競爭熱烈，熱火後衛羅齊爾卻因涉賭被NBA安排行政休假至今。調查指出，他在效力夏洛特黃蜂期間，涉嫌刻意操控個人表現數據，在比賽中在首節僅僅上場9分鐘就退場休息，疑似故意退場，目的是為讓成績「低於預測（Under）」，共謀者得以獲利。羅齊爾長期未出賽，卻仍佔熱火隊名單，目前隨例行賽進入倒數階段，熱火隊戰績來到41勝39敗，球團最終也選擇在附加賽前切割，有望重新調整戰力。此案由聯邦調查局（FBI）主導偵辦，羅齊爾已於去年10月遭逮捕，並面臨電信詐欺共謀與洗錢共謀指控，但他對所有罪名自始至終皆不認罪。回顧熱火於前（2024）年1月與黃蜂換來羅齊爾，當時付出2027年受保護的首輪籤與老將凱爾·洛瑞（Kyle Lowry）。然而，在羅齊爾的醜聞曝光後，球隊一度對交易內容提出爭議，最終黃蜂同意補償2026年第二輪選秀權。對此，NBA總裁蕭華（Adam Silver）表示，此舉已構成「滿意的救濟」，但除選秀權外無金錢賠償，代表熱火將自行吸收損失。羅齊爾本季年薪高達2660萬美元，為4年9630萬美元合約的最後一年。NBA今年2月仍裁定，依據集體談判協議（CBA），儘管案件仍在調查，羅齊爾也身陷停賽僵局，仍可以照常領薪。此外，前波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）在季初也因涉案遭逮捕。據美媒報導，他被起訴參與一項長達數年的撲克詐欺計畫，賭博案調查仍尚未平息。